В Тверской области вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

18 января 2017 года около 04.05 во Ржеве произошло столкновение двух автомобилей. Водитель Лэнд Ровер на перекрестке ул. Советской и площади Советская не предоставил преимущества в движении водителю автомобиля ГАЗ. От удара "Волга" врезалась в стойку дорожного знака «Пешеходный переход».

В аварии погиб 50-летний мужчина - водитель автомобиля ГАЗ. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Спасателям МЧС пришлось проводить деблокировку.

Ржевский городской суд приговорил водителя "Лэнд Ровера" к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года.