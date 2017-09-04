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В Твери мужчина задушил беременную женщину и пошел пить с приятелем

04 Сентября 2017 18:32
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Заместитель прокурора области утвердил  обвинительное заключение по уголовному делу в отношении неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности: жителя Рамешковского района, 1981 года рождения и жителя Твери, 1989 года рождения по двум статьям "Покушение на хищение и хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору" и "Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности.

15 декабря 2016 года ночью 27-летний обвиняемый находился по месту жительства женщины на её съёмной квартире в Заволжском районе Твери. В ходе ссоры с потерпевшей, зная о её беременности, он сдавил ей руками шею и поместил в ванную, где нанес множественные удары кулаками по голове, после чего шлангом с напором воды перекрыл ей дыхательный просвет горла.

Смерть пострадавшей наступила на месте от сочетанной асфиксии.

После убийства обвиняемый ушел вместе с 35-летним знакомым распивать спиртное. Затем он решили угнать автомобиль, чтобы сдать его на металлолом и на вырученные средства продолжить пить.

Они взломали салоны четырёх автомобилей отечественного производства, припаркованных на улицах Заволжского района Твери, однако завести и угнать смогли лишь последний, на котором и были задержаны полицией на пути в пункт приёма металлолома.

4 сентября уголовное дело направлено в Тверской областной суд для рассмотрения по существу.

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Метки: убил беременную женшину суд убийство в твери
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Комментарии (38)

  • Эго 
    Как видим, есть...
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    04.09.2017 19:21
    0 | 3

    • MarIvanna 
      Ну вот зачем Вы толкаете мужчин к изучению гендерной психологии?
Пусть продолжают нас бояться)
      Прикрепленные изображения:
      04.09.2017 20:26
      0 | 1

      • Эго 
        Каюсь. Ступила. Пусть от слов "Чаю хочешь?", произнесенных проникновенным женским голосом, забиваются на 3 дня под диван. (см твик aleks в https://www.tvernews.ru/news/224696/ )
        04.09.2017 20:42
        0 | 3

        • MarIvanna 
          Да-да-да!))
Захватив туда же своё вонючее пиво и многочисленные мануалы всяких механизмов!
          04.09.2017 20:58
          0 | 0

          • Uylo_Yobannen 
            Мануалы - для лохов. Настоящий мужик читает их только после того, как окончательно сломает ремонтируемый механизм.
            04.09.2017 21:18
            0 | 4

            • Эго 
              ) Ареал обитания настоящих мужиков, похоже, ограничивается территорией России.
              04.09.2017 21:25
              0 | 1

              • Uylo_Yobannen 
                Вот щас за африканцев обидно было.
                04.09.2017 21:30
                0 | 1

                • Эго 
                  Чё, Обама тоже?
                  04.09.2017 21:33
                  0 | 0

                  • Uylo_Yobannen 
                    Обама - американец, хоть и негр.
                    04.09.2017 21:41
                    0 | 0

                    • Эго 
                      Афро- и только потом -американец.
                      04.09.2017 21:44
                      0 | 0

                      • Uylo_Yobannen 
                        На проклятом бездуховном Западе вас бы морально уничтожили за такое заявление.
                        04.09.2017 21:47
                        0 | 1

                        • Эго 
                          Вы меня загнали в буриданову ситуацию - не могу выбрать, что лучше - западное бездуховное единоразовое уничтожение или духовное ежедневное попрание?
                          04.09.2017 21:57
                          0 | 1

            • MarIvanna 
              1. Нифига. Настоящая женщина тоже читает инструкцию по эксплуатации только после того, когда уже НИЧЕГО не помогает. Да и то одна из десяти.)
2. Есть механизмы, после поломки которых ничего уже не поможет.
              04.09.2017 21:37
              0 | 0

              • Добрый крот 
                Мариванна, Вы про член-с иль распредвал-с?
                04.09.2017 21:39
                0 | 1

                • MarIvanna 
                   Не хочу больше с Вами  разговаривать.
                  04.09.2017 21:46
                  0 | 0

                  • Добрый крот 
                    Я так и думал, что про...))))
                    04.09.2017 21:48
                    0 | 0

              • Эго 
                Похоже, я - не настоящая. (( Всегда читаю ДО. И инструкции тоже.)
                04.09.2017 21:43
                0 | 1

                • MarIvanna 
                  Сверх...)))
                  04.09.2017 21:47
                  0 | 0

                • horton 
                  Эго, Вы не одиноки )))
                  04.09.2017 21:51
                  0 | 0

                  • Эго 
                    Пора создавать партию и - на выборы под лозунгом "Чаю хочешь?"))
                    04.09.2017 21:58
                    0 | 2

                    • MarIvanna 
                      И сон одолеет явь, культура нокаутирует текущую политику, поэзия чуда восторжествует над пустотой здравого смысла, окончательно убедив «венцов эволюции» отказаться от претензий на главные призы))
                      04.09.2017 22:23
                      0 | 0

                      • horton 
                        Мариванна, хорошая какая Инструкция у Вас получилась...)
                        04.09.2017 22:49
                        0 | 0

                        • MarIvanna 
                          Учусь, Хортон)
                          04.09.2017 22:53
                          0 | 0

  • Добрый крот 
    Повылезали...
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    04.09.2017 20:47
    0 | 1

    • Эго 
      Кртек, чаю хочешь?
      04.09.2017 20:54
      0 | 3

      • Добрый крот 
        Спасибо! Я сам!
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        Прикрепленное видео
        04.09.2017 20:57
        0 | 3

        • Эго 
          )) Самостоятельность - очень редкое, а потому ценное качество. 
Сам, так сам.)
          04.09.2017 21:23
          0 | 2

          • Добрый крот 
            -Крот, хочешь женщину? -Спасибо, я сам.) Шутка-с...Можа.)
            04.09.2017 21:37
            0 | 3

            • Эго 
              Ваш перевод был очень точен.)
              04.09.2017 21:47
              0 | 3

  • horton 
    Во разошлись-то! А мне даже шутить не хочется, жуткая история... как подумаю, что такие особи рядом с нами ходят, может, даже в одной электричке со мной ездят...
    04.09.2017 21:32
    0 | 1

    • Эго 
      С нами рядом можа ещё хуже ездят. Horton, не зацикливайтесь. Смех - лучшее средство от всего дурного. "Улыбайтесь, господа!"
      04.09.2017 21:40
      0 | 2

    • MarIvanna 
      Никогда не разговаривайте с неизвестными.
      04.09.2017 21:42
      0 | 2

    • Mitrij 
      Ну, уважаемая Хортон, в электричке "Москва-Магадан" и не таких персонажей встретить можно
      04.09.2017 21:42
      0 | 0

      • horton 
        Спасибо, что предупредили. Буду выбирать другие направления...)
        04.09.2017 21:52
        0 | 1

  • Бертран 
    В электричках только такие и ездят- рассадники зла. Кабы не Сам, мы бы их давно оптимизировали.
    04.09.2017 21:39
    0 | 0

    • Эго 
      То есть, вы до нас пытаетесь донести мыслЮ, что от неправильного выбора на выборах, мы можем легко лишиться электричек? Однако...
      04.09.2017 21:50
      0 | 3

      • horton 
        Бертран одним постом напугал меня два раза и заодно "комплимент" отвесил...)
        04.09.2017 21:56
        0 | 4

        • Эго 
          Бертран такой...  нам татарам конгруэнтно, что комплимант, что компромат...
          04.09.2017 22:03
          0 | 3
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