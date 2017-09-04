В Твери мужчина задушил беременную женщину и пошел пить с приятелем

Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности: жителя Рамешковского района, 1981 года рождения и жителя Твери, 1989 года рождения по двум статьям "Покушение на хищение и хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору" и "Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности.

15 декабря 2016 года ночью 27-летний обвиняемый находился по месту жительства женщины на её съёмной квартире в Заволжском районе Твери. В ходе ссоры с потерпевшей, зная о её беременности, он сдавил ей руками шею и поместил в ванную, где нанес множественные удары кулаками по голове, после чего шлангом с напором воды перекрыл ей дыхательный просвет горла.

Смерть пострадавшей наступила на месте от сочетанной асфиксии.

После убийства обвиняемый ушел вместе с 35-летним знакомым распивать спиртное. Затем он решили угнать автомобиль, чтобы сдать его на металлолом и на вырученные средства продолжить пить.

Они взломали салоны четырёх автомобилей отечественного производства, припаркованных на улицах Заволжского района Твери, однако завести и угнать смогли лишь последний, на котором и были задержаны полицией на пути в пункт приёма металлолома.

4 сентября уголовное дело направлено в Тверской областной суд для рассмотрения по существу.