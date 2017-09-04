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В Твери начался суд над смоленскими сотрудниками ДПС, остановившими прокурора за тонировку

В Твери начался суд над смоленскими сотрудниками ДПС, остановившими прокурора за тонировку - ТИА
04 Сентября 2017 12:51
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Громкое дело рассматривается по решению Верховного суда РФ во избежание конфликта интересов. Потерпевший прокурор оценил моральный вред, причиненный остановившими его тонированный автомобиль сотрудниками ГИБДД, в 980 тысяч рублей. Обвиняемые полицейские рассказали корреспонденту ТИА, что после прецедента их отдел в Смоленске прокуратура просто завалила запросами. На первое заседание суда в Твери журналистов не пустили. 

Обвиняемые Игорь Садотенков, Андрей Федоренков и Алексей Полтавин

Напомним суть: в прошлом году смоленские сотрудники полиции Игорь Садотенков, Андрей Федоренков и Алексей Полтавин остановили тонированный автомобиль смоленского помощника прокурора. Как они рассказывают, водитель не хотел дать измерить светопроницаемость стекол, предлагал полицейским процитировать статьи КоАП РФ и отказывался передавать свои документы. По словам инспекторов, они нашли понятых, в присутствии которых замер стекол все-таки был сделан. Прибор «Тоник» показал пропускаемость света стекол 29% при допустимых 70%. Но водитель иномарки отказался добровольно пройти в служебный автомобиль для составления административного протокола, и его доставили в участок для установления личности.

Там-то и выяснилось, что задержанный – сотрудник прокуратуры. А в соответствии со статьёй 42 федерального закона «О прокуратуре», полицейские действительно не могут проводить с прокурорскими работниками некоторые процессуальные действия.

Потом и вовсе оказалось, что его мать – судья Смоленского областного суда, ее муж – адвокат, отчим женщины тоже носит мантию.

Потерпевший прокурор отворачивается от камер

Обвиняемые вспоминают, что это было обычное ночное дежурство. Экипаж заметил тонированную машину, остановил водителя и все разъяснил. Но автомобилист отказался снимать тонировку, на неоднократные требования предоставить документы отвечал отказом, после чего полицейские предложили пройти к ним в автомобиль. За все это время водитель ни разу не упомянул, что он сотрудник прокуратуры, лишь намекал на наличие «какого-то удостоверения»:

- На конкретный вопрос «Кто вы?», водитель не отвечал, - рассказывает обвиняемый по делу  лейтенант Игорь Садотенков.

Затем полицейские применили к водителю физическую силу и отправили в районный отдел. Туда приехала его мать судья, которая, как рассказывают полицейские, начала угрожать и требовать удалить видео задержания.

- Если бы он представился, как положено, как все нормальные прокуроры, ничего бы сейчас этого не было. Я за семь лет работы кого только не останавливал.

Теперь троих сотрудников ГИБДД обвиняют в превышении должностных полномочий (п.п. «а,б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). При этом смоленская полиция и СК приняли диаметрально противоположные позиции: в региональном МВД считают, что их сотрудники действовали в рамках закона, а следственный комитет предъявил полицейским обвинение и передал уголовное дело в суд. Проведенная экспертиза показала, что никакой тонировки на стёклах у сотрудника прокуратуры не было.

Для вынесения беспристрастного приговора Верховный суд РФ принял решение передать дело в Московский районный суд Твери.

Сами полицейские надеются на беспристрастную позицию тверского суда, потому что в Смоленске «никаких шансов у них не было»:

- Мы сначала очень сильно переживали, а спустя год смирились. Мы-то правы однозначно. Мы не знаем, как можно оправдать такое поведение прокурора. Но все поддерживают его точку зрения. Нас поддерживает руководство – это единственная позитивная тема в этом деле. И увольнять не стали. А вот прокуратура просто закидывает наш отдел запросами – в три раза больше, чем обычно. И в основном, конечно, нашу деятельность проверяют.

Сегодня в суде установят порядок исследования доказательств, огласят обвинение и заслушают свидетелей. Но без прессы.

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Метки: гибдд смоленские сотрудники дпс московский районный суд
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Комментарии (2)

  • Dobraya_dusha 
    Нахрена нам столько прокуроров?
    04.09.2017 12:54
    0 | 3

    • Ferapont 
      Должны же куда-то судьи своих сынков пристраивать.
      04.09.2017 13:02
      0 | 4
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