В Твери начался суд над смоленскими сотрудниками ДПС, остановившими прокурора за тонировку

Громкое дело рассматривается по решению Верховного суда РФ во избежание конфликта интересов. Потерпевший прокурор оценил моральный вред, причиненный остановившими его тонированный автомобиль сотрудниками ГИБДД, в 980 тысяч рублей. Обвиняемые полицейские рассказали корреспонденту ТИА, что после прецедента их отдел в Смоленске прокуратура просто завалила запросами. На первое заседание суда в Твери журналистов не пустили.

Напомним суть: в прошлом году смоленские сотрудники полиции Игорь Садотенков, Андрей Федоренков и Алексей Полтавин остановили тонированный автомобиль смоленского помощника прокурора. Как они рассказывают, водитель не хотел дать измерить светопроницаемость стекол, предлагал полицейским процитировать статьи КоАП РФ и отказывался передавать свои документы. По словам инспекторов, они нашли понятых, в присутствии которых замер стекол все-таки был сделан. Прибор «Тоник» показал пропускаемость света стекол 29% при допустимых 70%. Но водитель иномарки отказался добровольно пройти в служебный автомобиль для составления административного протокола, и его доставили в участок для установления личности.

Там-то и выяснилось, что задержанный – сотрудник прокуратуры. А в соответствии со статьёй 42 федерального закона «О прокуратуре», полицейские действительно не могут проводить с прокурорскими работниками некоторые процессуальные действия.

Потом и вовсе оказалось, что его мать – судья Смоленского областного суда, ее муж – адвокат, отчим женщины тоже носит мантию.

Обвиняемые вспоминают, что это было обычное ночное дежурство. Экипаж заметил тонированную машину, остановил водителя и все разъяснил. Но автомобилист отказался снимать тонировку, на неоднократные требования предоставить документы отвечал отказом, после чего полицейские предложили пройти к ним в автомобиль. За все это время водитель ни разу не упомянул, что он сотрудник прокуратуры, лишь намекал на наличие «какого-то удостоверения»:

- На конкретный вопрос «Кто вы?», водитель не отвечал, - рассказывает обвиняемый по делу лейтенант Игорь Садотенков.

Затем полицейские применили к водителю физическую силу и отправили в районный отдел. Туда приехала его мать судья, которая, как рассказывают полицейские, начала угрожать и требовать удалить видео задержания.

- Если бы он представился, как положено, как все нормальные прокуроры, ничего бы сейчас этого не было. Я за семь лет работы кого только не останавливал.

Теперь троих сотрудников ГИБДД обвиняют в превышении должностных полномочий (п.п. «а,б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). При этом смоленская полиция и СК приняли диаметрально противоположные позиции: в региональном МВД считают, что их сотрудники действовали в рамках закона, а следственный комитет предъявил полицейским обвинение и передал уголовное дело в суд. Проведенная экспертиза показала, что никакой тонировки на стёклах у сотрудника прокуратуры не было.

Для вынесения беспристрастного приговора Верховный суд РФ принял решение передать дело в Московский районный суд Твери.

Сами полицейские надеются на беспристрастную позицию тверского суда, потому что в Смоленске «никаких шансов у них не было»:

- Мы сначала очень сильно переживали, а спустя год смирились. Мы-то правы однозначно. Мы не знаем, как можно оправдать такое поведение прокурора. Но все поддерживают его точку зрения. Нас поддерживает руководство – это единственная позитивная тема в этом деле. И увольнять не стали. А вот прокуратура просто закидывает наш отдел запросами – в три раза больше, чем обычно. И в основном, конечно, нашу деятельность проверяют.

Сегодня в суде установят порядок исследования доказательств, огласят обвинение и заслушают свидетелей. Но без прессы.