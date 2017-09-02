По факту обнаружения останков 53-летнего мужчины на пожаре в жилом доме проводится проверка

Пожар в деревне Марфино Кимрского района произошёл вечером 1 сентября. При разборе завалов пожарные обнаружили костные останки 53-летнего местного жителя.
По данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции. Предварительной причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнем при курении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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