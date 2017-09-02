В Тверской области 53-летний мужчина погиб на пожаре

Сообщение о пожаре в деревне Марфино Кимрского района поступило в МЧС по Тверской области в 23.01 1 сентября.

На место выехали отделения пожарно-спасательных частей №11, №46, №33, СПСЧ г. Твери, отдельного поста пожарно-спасательной части №11. Возгорание произошло в деревянном жилом доме. Огонь полностью уничтожил дом, а также постройку рядом. При разборе завалов пожарные обнаружили костные останки 53-летнего родственника хозяйки дома.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении, как сообщили в пресс-службе МЧС по Тверской области.