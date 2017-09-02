Торчащие соски на памятнике выпускникам 1941 года тверской скульптор закрыл бантом

Памятник выпускникам 41-го года в Сергиевом Посаде руки тверского скульптора Евгения Антонова "переодели". Грудь девушки прикрыли бантом. Об этом сообщает канал 360tv.ru.

Решение о переделке скульптуры принял сам автор Евгений Антонов. Скульптор рассказывал корреспонденту ТИА, что был шокирован реакцией общественности на торчащие соски и воспринял это сначала за шутку. Однако общественность униматься не пожелала, и автор решил не заводить ситуацию в пат.

Напомним, 28 июня в центре Сергиева Посада открыли памятник выпускникам 1941 года авторства тверского скульптора и председателя Союза художников Тверской области Евгения Антонова. На постаменте – юноша и девушка, взявшись за руки, танцуют вальс, а "завтра была война". Красивая и трогательная сцена возмутила городскую общественность: по мнению многих прохожих, у бронзовой выпускницы слишком откровенно изображена грудь и вызывающе торчат соски. К слову, точно такая же грудь в исполнении того же скульптора «торчит» у ткачихи на памятнике «Договор тысяч» ещё с 1981 года в Твери и никого вроде бы не смущает.

Евгений Антонов - известный тверской скульптор, автор многих тверских памятников: ликвидаторам чернобыльской катастрофы на Смоленском переулке, подводникам на набережной Афанасия Никитина, легендарному экипажу Степана Горобца и рабочему классу «Договор тысяч» в Пролетарском районе, оформлял Площадь Славы.

Евгений Антонов не стал вставать в «авторскую позу». Скульптуру демонтировали и перевезли на литейный завод в Смоленске на переделку.

Фото памятника выпускникам 1941 года: группа "Копейка, Сергиев Посад. Новости города"