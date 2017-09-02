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Торчащие соски на памятнике выпускникам 1941 года тверской скульптор закрыл бантом

Торчащие соски на памятнике выпускникам 1941 года тверской скульптор закрыл бантом - ТИА
Фото https://vk.com/kopeikasp
02 Сентября 2017 13:03
Автор:

Памятник выпускникам 41-го года в Сергиевом Посаде руки тверского скульптора Евгения Антонова "переодели". Грудь девушки прикрыли бантом. Об этом сообщает канал 360tv.ru.

Решение о переделке скульптуры принял сам автор Евгений Антонов. Скульптор рассказывал корреспонденту ТИА, что был шокирован реакцией общественности на торчащие соски и воспринял это сначала за шутку. Однако общественность униматься не пожелала, и автор решил не заводить ситуацию в пат.

Напомним,  28 июня в центре Сергиева Посада открыли памятник выпускникам 1941 года авторства тверского скульптора и председателя Союза художников Тверской области Евгения Антонова. На постаменте – юноша и девушка, взявшись за руки, танцуют вальс, а "завтра была война". Красивая и трогательная сцена возмутила городскую общественность: по мнению многих прохожих, у бронзовой выпускницы слишком откровенно изображена грудь и вызывающе торчат соски. К слову, точно такая же грудь в исполнении того же скульптора «торчит» у ткачихи на памятнике «Договор тысяч» ещё с 1981 года в Твери и никого вроде бы не смущает.

Евгений Антонов - известный тверской скульптор, автор многих тверских памятников: ликвидаторам чернобыльской катастрофы на Смоленском переулке, подводникам на  набережной Афанасия Никитина, легендарному экипажу Степана Горобца и рабочему классу «Договор тысяч» в Пролетарском районе, оформлял Площадь Славы.

Евгений Антонов не стал вставать в «авторскую позу». Скульптуру демонтировали и перевезли на литейный завод в Смоленске на переделку. 

Фото памятника выпускникам 1941 года: группа "Копейка, Сергиев Посад. Новости города"

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Метки: памятник выпускникам 41 Евгений Антонов торчащие соски сергиев посад памятники
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Комментарии (9)

  • russs 
    Наконец-то! Теперь уж точно заживём припеваючи!!!
    02.09.2017 13:34
    0 | 2

  • romich 
    Слал бы  на хер общественников этих.  Гнусная кодла.
    02.09.2017 13:53
    2 | 8

  • Krot 
    что-то я не нашел фото
    02.09.2017 14:13
    0 | 1

  • Valdemar 
    Да это просто пуританство какое то, эти самые доброхоты за нравственностью не знают что ли, что те же дети могут в интернете такого насмотреться что волосы встают дыбом, а тут им видетели не нравится что у девушки соски торчат.
    02.09.2017 14:32
    1 | 5

    • Zorkiy 
      Причём тут интернет? Там - интимное, а здесь - публичное!
      02.09.2017 14:56
      0 | 1

      • horton 
        А где конкретно Там и Здесь?)
        02.09.2017 16:01
        1 | 0

  • Old_man 
    Луций Анней Сенека младший: «Что естественно, то не постыдно».
    02.09.2017 15:58
    1 | 1

  • 1234@1234 
    Лучше бы "девушке" кадык бантом закрыли.
    02.09.2017 16:33
    0 | 2

    • VoToN 
      Так может это не "натуральная" девушка, а из тех, ну что в Тайланде? Ух, сейчас общественники за это дело-то возьмутся!!! И как только проморгали?
      02.09.2017 17:00
      0 | 1
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