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После публикации ТИА прокуратура проверит организаторов выставки кошек в ТЦ "Рубин"

После публикации ТИА прокуратура проверит организаторов выставки кошек в ТЦ "Рубин" - ТИА
01 Сентября 2017 12:33
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Прокуратура проверит организатора выставки кошек в ТЦ «Рубин» после публикации новости на ТИА «На манеже все те же: организаторы зоопарка с замученным львенком привезли в Тверь таких же кошек». 

Напомним, фотографии истощенных кошек опубликовала в соцсетях жительница Твери Анастасия, побывавшая на выставке. Животные в безобразном состоянии, кошки истощены и в ссадинах. Организатор выставки ООО «СитиЦентр», известный в Твери по скандальной истории с замученным львёнком, отказывается идти на контакт.

Проверка соблюдения ветеринарного законодательства поручена прокурору Пролетарского района г. Твери, с привлечением должностных лиц органов Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры.  Ход проверки контролируется прокуратурой области.

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Метки: выставка кошек экзоферма замученный львенок ооо ситицентр
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Комментарии (4)

  • BARBAdos 
    вроде по фото, кошаки как кошаки, у них вроде 7 жизней, а по их виду они еще и первую не использовали до конца...

Недавно был в питерском зоопарке - вот там реально треш, как будто в наркопритон для животных попал, хотя я тоже могу ошибаться - может дикие животные так и должны себя за решеткой вести...
    01.09.2017 12:53
    0 | 0

  • Net. 
    Бедолаги, попали к уродам, которые думают только о своём прибытке.   Хотя бы ради коммерции проявили уважение и заботу к тем, на ком деньги зарабатывают. Засранцы!
    01.09.2017 13:15
    0 | 4

  • MikeH 
    Срочное.

На завтра в городе планируют провести фестиваль светошариков - идея в том что куски резины с батарейкой разлетятся по городу. Если кто не в курсе, то батарейки - это бытовой отход второго класса опасности, содержащий вредные и опасные вещества. А у нас завтра все это разлетится по городу и собрать потом будет нереально, особенно с веток деревьев и из водоемов.
Фестиваль пройдет, а нам с этим жить.
    01.09.2017 13:20
    0 | 2

    • Эго 
      С кем было согласовано проведение этого массового мероприятия? Вот пусть  это конкретное лицо оторвет свою конкретную седалищную часть организма от руководящего кресла и отправится на ликвидацию последствий своих  утвердительно-разрешительных резолюций. Вместе с организаторами данного флеша.
      01.09.2017 14:23
      0 | 0
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