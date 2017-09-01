После публикации ТИА прокуратура проверит организаторов выставки кошек в ТЦ "Рубин"

Прокуратура проверит организатора выставки кошек в ТЦ «Рубин» после публикации новости на ТИА «На манеже все те же: организаторы зоопарка с замученным львенком привезли в Тверь таких же кошек».

Напомним, фотографии истощенных кошек опубликовала в соцсетях жительница Твери Анастасия, побывавшая на выставке. Животные в безобразном состоянии, кошки истощены и в ссадинах. Организатор выставки ООО «СитиЦентр», известный в Твери по скандальной истории с замученным львёнком, отказывается идти на контакт.

Проверка соблюдения ветеринарного законодательства поручена прокурору Пролетарского района г. Твери, с привлечением должностных лиц органов Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Ход проверки контролируется прокуратурой области.