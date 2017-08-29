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На манеже все те же: организаторы зоопарка с измученным львёнком привезли в Тверь таких же кошек

На манеже все те же: организаторы зоопарка с измученным львёнком привезли в Тверь таких же кошек - ТИА
29 Августа 2017 10:19
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Фотографии истощенных кошек опубликовала в соцсетях жительница Твери Анастасия, побывавшая на выставке в ТЦ «Рубин». Животные находятся в безобразном состоянии, кошки истощены и в ссадинах. Организатор выставки, известный в Твери по скандальной истории с замученным львёнком, отказывается идти на контакт.

«Истощённый полуживой абиссинец, полулёжа передвигается из угла в угол, такой же корниш-рекс с зелёным носом, все сфинксы простужены, остальные примерно в таком же состоянии, в болячках, ссадинах, колтунах», - рассказала ТИА посетительница.

В похожем состоянии находится персидская кошка в соседнем вольере, она крайне истощена.

Через несколько дней, когда тверичанка снова пришла на выставку, состояние кошек только ухудшилось. У животных нет сил настолько, что они тихо спят, пока их тискают дети, абиссинца с выставки вывезли неизвестно куда.

На полях отметим, что чек на посещение выставки выдает ООО «Сити-Центр» - та же контора, что устраивала в январе в том же «Рубине» контактный зоопарк с львенком Симбой. 

Состояние животного вызвало опасение у зоозащитников, по итогам многочисленных жалоб прокуратура провела проверку зоопарка и возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «СИТИ ЦЕНТР», организовавшего зоовыставку.

Должностное лицо, ответственное за уход и контроль экспонируемых животных, признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей. 

А потом оказалось, что львят двое - Симба и Боня. Последнюю успел выкупить центр диких дживотных "Велес". А вот Симбе повезло меньше. Организаторы выставки успели продать малыша неизвестно куда по более выгодной цене (предположительно, в кафе). Адрес новых владельцев раскрывать отказались и отправились дальше колесить с зоовыставкой по городам и весям. 

«При попытке связаться с директором, мне отказались давать его номер. Я оставила свой. Хочу выкупить животных, по-другому им не помочь, - говорит Анастасия. Тверичанка написала жалобу в прокуратуру с просьбой проверить работу организаторов выставки. ТИА следит за развитием событий. 

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Метки: животные в опасности ооо ситицентр измученный львенок симба измученные кошки ситицентр
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Комментарии (2)

  • Добрый крот 
    Жадные изверги. Иных слов нет.
    29.08.2017 10:48
    0 | 8

  • Bonch 
      Люди,  не  платите  им  ни копейки!  Этот бизнес  на  страданиях животных должен сойти на  нет!
    29.08.2017 14:28
    0 | 0
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