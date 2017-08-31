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Компания-перевозчик проводит проверку по факту ДТП с автобусом

Компания-перевозчик проводит проверку по факту ДТП с автобусом - ТИА
31 Августа 2017 21:23
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Напомним, ДТП произошло 30 августа в 22.10 на 297 км ФАД М-10 «Россия»: 46-летний водитель автобуса «Имя-М 3006» вез семь пассажиров по маршруту Тверь – Удомля и на ремонтном участке по неустановленной причине врезался в бетонный блок. В ДТП пострадала 33-летняя пассажирка.

Tvertas со ссылкой на компанию-перевозчика сообщает о служебной проверке дорожного происшествия. По информации перевозчика спровоцировать происшествие могло отсутствие на дороге знаков, предупреждающих о том, что впереди ведется ремонт дорожного полотна.

В настоящее время решается вопрос по выплате страховки пострадавшей в происшествии пассажирки. Ответственность перевозчика перед пассажирами застрахована, вследствие чего, ущерб нанесенный женщине будет возмещен.

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Метки: дтп с автобусом дтп на трассе м10
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