В Тверской области автобус врезался в бетонный блок

30 августа в 22.10 на 297 км ФАД М-10 «Россия» 46-летний водитель автобуса «Имя-М 3006» вез пассажиров по маршруту Тверь - Удомля, ехал в сторону Санкт-Петербурга, на ремонтном участке по неустановленной причине врезался в бетонный блок. На момент ДТП в автобусе было 7 пассажиров. В результате ДТП пострадала 33-летняя пассажирка, она обратилась за помощью в ЦРБ города Вышний Волочек, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области