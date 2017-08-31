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В Тверской области автобус врезался в бетонный блок

В Тверской области автобус врезался в бетонный блок - ТИА
31 Августа 2017 09:57
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30 августа в 22.10 на 297 км ФАД М-10 «Россия» 46-летний водитель автобуса «Имя-М 3006» вез пассажиров по маршруту Тверь - Удомля, ехал в сторону Санкт-Петербурга, на ремонтном участке по неустановленной причине  врезался в бетонный блок. На момент ДТП в автобусе было 7 пассажиров. В результате ДТП пострадала 33-летняя пассажирка, она обратилась за помощью в ЦРБ города Вышний Волочек, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Метки: автобус врезался в бетонный блок пострадала пассажирка
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Комментарии (4)

  • Ironman8891 
    Кто в кого врезался? Блок в автобус?
    31.08.2017 10:07
    0 | 0

  • hellraiser 
    Было бы интересно взглянуть на статистику по Дтп на ремонтных участках - и выписать люлей дорожникам и их контролерам
    31.08.2017 10:19
    0 | 3

  • dsmile 
    За три дня три серьезных проишествия с такими автобусами! Давай Губернатор, покажи свой рейтинг в действии!
    31.08.2017 11:07
    0 | 0

  • id1Ray 
    бетонные серые плохо различимые в темноте блоки и ЗА ними водоналивные барьеры! шикарная безопасность барьеров, их ничто теперь не повредит)))
    31.08.2017 11:17
    0 | 0
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