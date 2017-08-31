Жалоб от жителей на свалку из старых шпал в Роспотребнадзор не поступало. Ответ на народную новость

21 августа на ТИА была опубликована народная новость председателя правления ТСЖ "Кольцевая, 80" Косарева Кирилла "В Твери недалеко от жилых домов сваливают шпалы. Не опасно ли это?", в которой рассказал, что демонтированные рельсы и шпалы свозят на хранение в трамвайный парк на Соминке. "В интернете я нашел любопытную информацию о том, что шпалы пропитывают ядовитой масляной жидкостью – креозотом", - пишет автор новости.

ТИА направило запрос в Управление Роспотребнадзора по Тверской области. В официальном ответе говорится, что отработанные шпалы относятся к 3 или 4 классу опасности, в зависимости от того, каким веществом они пропитаны. Также согласно нормам СанПиН, хранение подобных отходов на открытых площадках допускается только при соблюдении ряда условий: площадка должна иметь водонепроницаемое и химически стойкое покрытие; располагаться с подветренной стороны по отношению к жилым домам; поверхность отходов должна быть защищена от осадков и т.п.

Однако Управление заверило, что заявлений и жалоб от населения не поступало, а также в обязанности ведомства не входит оценка воздействия отходов на здоровье граждан.