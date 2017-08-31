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Жалоб от жителей на свалку из старых шпал в Роспотребнадзор не поступало. Ответ на народную новость

Жалоб от жителей на свалку из старых шпал в Роспотребнадзор не поступало. Ответ на народную новость - ТИА
31 Августа 2017 17:30
Автор:

Фоторепортаж

21 августа на ТИА была опубликована народная новость председателя правления ТСЖ "Кольцевая, 80" Косарева Кирилла "В Твери недалеко от жилых домов сваливают шпалы. Не опасно ли это?", в которой рассказал, что демонтированные рельсы и шпалы свозят на хранение в трамвайный парк на Соминке. "В интернете я нашел любопытную информацию о том, что шпалы пропитывают ядовитой масляной жидкостью – креозотом", - пишет автор новости.

ТИА направило запрос в Управление Роспотребнадзора по Тверской области. В официальном ответе говорится, что отработанные шпалы относятся к 3 или 4 классу опасности, в зависимости от того, каким веществом они пропитаны. Также согласно нормам СанПиН, хранение подобных отходов на открытых площадках допускается только при соблюдении ряда условий: площадка должна иметь водонепроницаемое и химически стойкое покрытие; располагаться с подветренной стороны по отношению к жилым домам;  поверхность отходов должна быть защищена от осадков и т.п.

Однако Управление заверило, что заявлений и жалоб от населения не поступало, а также в обязанности ведомства не входит оценка воздействия отходов на здоровье граждан.

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Метки: старые шпалы хранение шпал отработанные шпалы роспотребнадзор по тверской области парк на соминке
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Комментарии (2)

  • TvereZ 
    Жаль, что не посоветовали афтару нарновости воздержаться от употребления шпал в пищу и/или в качестве курительной смеси... )))
    31.08.2017 18:15
    0 | 6

  • Proletary 
    Нет тела - нет дела. Нет заявления - нет преступления. И вообще от существования Роспотребнадзора вреда больше, чем от шпал на Соминке.
    31.08.2017 18:32
    0 | 3
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