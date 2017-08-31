Прокуратура после публикации на ТИА проверила ООО «Сервис-Тверь»

Прокуратура Калининского района провела проверку по информации, опубликованной на сайте ТИА «Поселок Эммаусс остался без горячей воды, под угрозой отключение очистных сооружений».

Установлено, что с 17 по 30 июля было плановое отключение горячего водоснабжения на территории поселка Эммаусс Калининского района Тверской области. В 10 ч. 00 мин 31 июля горячая вода должна была появится в домах, но этого не произошло, так как АО «АтомЭнергоСбыт» ввело ограничение энергоснабжения котельной в связи с задолженностью по оплате электроэнергии. Воды не было с 31 июля до 16 августа.

Были нарушены Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах, так как горячее водоснабжение отсутствовало более 4 часов. Прокуратура района в отношении ООО «Сервис-Тверь» и директора общества возбудила дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.23 КоАП РФ.

Материалы дела направили в ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области для рассмотрения по существу.

Кроме того, проверка показала, что котельная, эксплуатируемая ООО «Сервис-Тверь», не оборудована резервным источником энергоснабжения.

Прокурора направила в Калининский районный суд исковое заявление с требованием ООО «Сервис-Тверь» оборудовать котельную в пос. Эммаусс независимым резервным источником энергоснабжения.