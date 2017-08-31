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Прокуратура после публикации на ТИА проверила ООО «Сервис-Тверь»

31 Августа 2017 14:24
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Прокуратура Калининского района провела проверку  по информации, опубликованной на сайте ТИА «Поселок Эммаусс остался без горячей воды, под угрозой отключение очистных сооружений».

Установлено, что с 17 по 30 июля было плановое отключение горячего водоснабжения на территории поселка Эммаусс Калининского района Тверской области. В 10 ч. 00 мин 31 июля горячая вода должна была появится в домах, но этого не произошло, так как  АО «АтомЭнергоСбыт» ввело ограничение энергоснабжения котельной в связи с задолженностью по оплате электроэнергии. Воды не было с 31 июля до 16 августа.

Были нарушены Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах, так как горячее водоснабжение отсутствовало более 4 часов.  Прокуратура района в отношении ООО «Сервис-Тверь» и директора общества возбудила дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.23 КоАП РФ.

Материалы дела направили в ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области для рассмотрения по существу.

Кроме того, проверка показала, что котельная, эксплуатируемая ООО «Сервис-Тверь», не оборудована резервным источником энергоснабжения.

Прокурора направила в Калининский районный суд исковое заявление с требованием ООО «Сервис-Тверь» оборудовать котельную в пос. Эммаусс независимым резервным источником энергоснабжения.

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Метки: Эммаус без горячей воды прокуратура ООО «Сервис-Тверь»
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Комментарии (4)

  • jazz-y 
    * уникальная страна, в которой любую проблему пытаются решить кучей конских штрафов
    31.08.2017 15:01
    0 | 3

    • Kotbegemot 
      Так это смотря кто нарушает.......Кому конские штрафы, а кого и не замечают.....
      31.08.2017 15:18
      0 | 3

  • nikls 
    Уникальная страна, в которой проблему нужно решать публикацией на ТИА, а не обращением в администрацию.
Зачем нам вообще тогда администрация, пусто только прокуратура и работает.
    31.08.2017 15:05
    0 | 4

  • Kotbegemot 
    "Были нарушены Правила....так как горячее водоснабжение отсутствовало более 4 часов" А сколько перерывы составляют у Тверской генерации? В разы превышает. А где прокурорские проверки?
    31.08.2017 15:17
    0 | 4
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