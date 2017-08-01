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Посёлок Эммаус остался без горячей воды, под угрозой - отключение очистных сооружений

01 Августа 2017 12:15
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Фоторепортаж

Жители Эммаусского сельского поселения на днях получили листовки, написанные от лица компании ООО "Сервис-Тверь", в которых сообщается о грядущем коммунальном бедствии. В частности в объявлениях говорится, что из-за колоссального долга по коммунальным платежам жителей посёлка Эммаус - почти 8.8 миллионов рублей - "Сервис-Тверь" не может погасить задолженность за электроэнергию перед АО "АтомЭнергоСбыт", поэтому ресурсоснабжающая организация приостановила поставку электричества газовой котельной, а это значит, что грядут отключения горячей воды населению.

Действительно, 1 августа в посёлке должны были дать горячую воду после двухнедельных профилактических работ в рамках подготовки в отопительному сезону. Однако сегодня воды нет. Более того, "АтомЭнергоСбыт" уведомило администрацию посёлка, Калининского района, прокуратуру и МЧС о том, что из-за долгов за электричество будет остановлена КНС (канализационная насосная станция).

Как пояснили ТИА в администрации Эммаусского сельского поселения, около 3 лет назад было заключено концессионное соглашение с ООО "Сервис-Тверь", по которому компания обслуживает газовую котельную, сети, КНС посёлка. В администрации Калининского района сообщили, что о непростой ситуации знают, но пока выхода из неё не  видят.

ООО "Сервис-Тверь"  на сегодняшний день имеет около 20 миллионов рублей долга за газ и около 6 миллионов рублей - за электричество. Суммы немалые.

- Они поясняют это так называемыми выпадающими доходами, то есть РЭК снизил им тариф, поэтому компания работает в минус, говорят о 12 миллионах убытков. К тому же, по их данным, жители поселения им должны более 9 миллионов. Много людей реально не платят, а приставам и взять-то нечего. Сейчас газовщики арестовали счета "Сервис-Тверь". Как они будут расплачиваться за электроэнергию - не понятно. Вот директор компании Артём Михайлович Ляпков сказал мне по телефону, что они готовы перечислить "АтомЭнергоСбыту" 470 тысяч, однако счета-то арестованы, - пояснила заведующая отделом коммунально-газового хозяйства администрации Калининского района Наталья Сидорова.

Таким образом, подведём неутешительные итоги: вряд ли "АтомЭнергоСбыту" позволят отключить очистные сооружения, поскольку тонущий в фекалиях посёлок и загаженная Волга - это уже экологическое бедствие/преступление. А вот без горячей воды жителям, похоже, придётся сидеть не один день. Перед ООО "Сервис-Тверь"  маячит, похоже, одна реальная перспектива - банкротство и списание долгов по типовой схеме всех УКашек.   

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Метки: эммаусское сельское поселение эммаус ооо сервис-тверь отключение горячей воды
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Комментарии (3)

  • HuanCarlosEsteban 
    Уверен, что не менее 75% населения коммунальные услуги оплачивают. Где же деньги?
    01.08.2017 12:42
    0 | 5

    • zxcvbnm 
      Нормально - это 100%. А то что 25% не оплачивают - это не нормально.
      01.08.2017 13:07
      0 | 4

      • pitj 
        Все равно что-то не стыкуется.
Долг концессионера за ресурсы 26 млн. Задолженность жителей 9 млн. Даже если жители заплатят 9 то оставшиеся 17 концессионер знает где взять?
        01.08.2017 14:05
        0 | 3
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