Посёлок Эммаус остался без горячей воды, под угрозой - отключение очистных сооружений

Жители Эммаусского сельского поселения на днях получили листовки, написанные от лица компании ООО "Сервис-Тверь", в которых сообщается о грядущем коммунальном бедствии. В частности в объявлениях говорится, что из-за колоссального долга по коммунальным платежам жителей посёлка Эммаус - почти 8.8 миллионов рублей - "Сервис-Тверь" не может погасить задолженность за электроэнергию перед АО "АтомЭнергоСбыт", поэтому ресурсоснабжающая организация приостановила поставку электричества газовой котельной, а это значит, что грядут отключения горячей воды населению.

Действительно, 1 августа в посёлке должны были дать горячую воду после двухнедельных профилактических работ в рамках подготовки в отопительному сезону. Однако сегодня воды нет. Более того, "АтомЭнергоСбыт" уведомило администрацию посёлка, Калининского района, прокуратуру и МЧС о том, что из-за долгов за электричество будет остановлена КНС (канализационная насосная станция).

Как пояснили ТИА в администрации Эммаусского сельского поселения, около 3 лет назад было заключено концессионное соглашение с ООО "Сервис-Тверь", по которому компания обслуживает газовую котельную, сети, КНС посёлка. В администрации Калининского района сообщили, что о непростой ситуации знают, но пока выхода из неё не видят.

ООО "Сервис-Тверь" на сегодняшний день имеет около 20 миллионов рублей долга за газ и около 6 миллионов рублей - за электричество. Суммы немалые.

- Они поясняют это так называемыми выпадающими доходами, то есть РЭК снизил им тариф, поэтому компания работает в минус, говорят о 12 миллионах убытков. К тому же, по их данным, жители поселения им должны более 9 миллионов. Много людей реально не платят, а приставам и взять-то нечего. Сейчас газовщики арестовали счета "Сервис-Тверь". Как они будут расплачиваться за электроэнергию - не понятно. Вот директор компании Артём Михайлович Ляпков сказал мне по телефону, что они готовы перечислить "АтомЭнергоСбыту" 470 тысяч, однако счета-то арестованы, - пояснила заведующая отделом коммунально-газового хозяйства администрации Калининского района Наталья Сидорова.

Таким образом, подведём неутешительные итоги: вряд ли "АтомЭнергоСбыту" позволят отключить очистные сооружения, поскольку тонущий в фекалиях посёлок и загаженная Волга - это уже экологическое бедствие/преступление. А вот без горячей воды жителям, похоже, придётся сидеть не один день. Перед ООО "Сервис-Тверь" маячит, похоже, одна реальная перспектива - банкротство и списание долгов по типовой схеме всех УКашек.