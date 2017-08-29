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Тверская танцевальная пара - в числе победителей турнира «Русские сезоны»

Тверская танцевальная пара - в числе победителей турнира «Русские сезоны» - ТИА
29 Августа 2017 14:36
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Конец лета - самое время начинать танцевальный сезон. Большинство танцевальных коллективов проводят сборы именно в августе, и проект «Русские сезоны», который проводится в Москве в одном из залов «Крокус экспо» второй год подряд, 27 августа стал новым традиционным стартом сезона для многих пар.

Камерная атмосфера, свечи, красивые и торжественные декорации, профессиональный свет и звук - это все «Русские сезоны». Визитной карточкой стало музыкальное сопровождение известных русских композиторов. Турнир проходил в формате "Судьи Без Своих Пар". Оценивали соревнования известные в прошлом танцоры, профессионалы, судьи Высшей и Международной категории.

Танцевальная пара Андрей Анисимов и Анна Киричок народного ансамбля спортивного танца «Вдохновение» Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» - одна из участников этого профессионального турнира. Ребята не новички в своем деле. Андрей увлекся бальными танцами около восьми лет тому назад, два из которых тренируется в «Пролетарке». Аня под руководством своих педагогов, тренера высшей категории России Ольги Харитоновой и дипломированного тренера Анатолия Арсирия, занимается любимым делом уже шестой год. Правда, как пара молодые танцоры сошлись совсем недавно, в мае 2017 года. Казалось бы, всего 3 месяца напряженных тренировок, а результат налицо - III место в турнире “Русские сезоны» по «латино-американской» и «европейской» программе в классификационной группе «молодежь».

Первое выступление и первая профессиональная победа!

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Метки: русские сезоны танцевальный турнир д/к пролетарка Андрей Анисимов Анна Киричок
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