Суд продлил арест бывшему сотруднику СУ СК Тверской области Денису Жукову

Вопрос о мере пресечения рассматривался в Заволжском районном суде еще 22 августа. Решение было принято - продлить меру пресечения в виде заключения под стражу Денису Жукову, бывшему заместителю руководителя отдела следственного управления, до 26 сентября.

Напомним, в июле он выступал из СИЗО по видеосвязи и просил отпустить его домой, но Тверской областной суд арестовал Жукова до конца августа.

Денис Жуков был задержан 25 июня сотрудниками УФСБ по Тверской области при получении взятки через посредника - ранее знакомого адвоката. За взятку высокопоставленный сотрудник следственного управления должен был принять решение о прекращении уголовного преследования в пользу фигуранта по уголовному делу.

Возбуждено уголовное дело по части 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Речь идет о 1 450 000 рублях.