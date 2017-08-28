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По делу об изнасиловании и убийстве девушки в Твери вынесен приговор

По делу об изнасиловании и убийстве девушки в Твери вынесен приговор - ТИА
28 Августа 2017 16:01
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28 августа Тверской областной суд вынес приговор по уголовному делу 27-летнего жителя Твери Игоря Комарова, признанного коллегией присяжных виновным в совершении преступлений по п. «б» ч. 3 ст.131 и п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ (изнасилование, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, убийство с целью скрыть другое преступление).

Напомним, 15 августа обвинительный вердикт присяжные вынесли единодушно, однако коллегия признала подсудимого достойным снисхождения.

В итоге ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Также постановлено взыскать в счет возмещения материального ущерба 75 тысяч рублей, в счет компенсации морального вреда – 2 миллиона рублей.

По версии следствия, в ночь на 11 сентября 2016 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире на ул. Можайского в Твери. Пользуясь превосходством в физической силе, он жестоко изнасиловал молодую женщину, по сути придушив её.  В результате жертва потеряла сознание. Как выявила экспертиза, у девушки были переломы хрящей гортани и подъязычной кости.

После этого, осознавая, что женщина может обратиться в полицию, он решил скрыть совершенное им преступление: находящуюся в бессознательном состоянии потерпевшую, выбросил с 10 этажа. В результате полученных от удара о землю травм, она скончалась на месте происшествия.

На первом заседании на вопрос корреспондента ТИА - в чем его обвиняют и признает ли он себя виновным? - ответил:

- Не знаю еще пока, в чем меня обвиняют, если хотите это знать, приходите на суд, там все будет рассказано. Я считаю себя невиновным. А вообще мне не до вас сейчас, не хочу говорить, я не выспался, устал.

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Метки: сбросил девушку выкинул девушку в окно изнасиловал девушку игорь комаров
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Комментарии (7)

  • Бегемот 
    Держи прическу и пудри ляжки... Снисхождение ему?  Введите смертную казнь!
    28.08.2017 16:36
    1 | 5

    • Molchun 
      Смертная казнь не наказание, а избавление. Я против.
      28.08.2017 17:33
      1 | 1

      • ЧЕПАЕВ 
        Для него да, а будущие подумают
        28.08.2017 18:45
        0 | 0

  • sad 
    "признала подсудимого достойным снисхождения"
вы там чего съели то?! он ДОСТОЕН?! ничтожество ничего не достойное он.
    28.08.2017 17:32
    0 | 2

  • Добрый крот 
    Ой, да ладно вам, граждане. Потерпевшая, в принципе, сама выбрала то, что хотела. Можно подумать, что снисхожденец раньше покойную пальцем не трогал и всегда осыпал путь ея лепестками роз.
    28.08.2017 17:35
    1 | 2

  • TverMan 
    "однако коллегия признала подсудимого достойным снисхождения" ??? Снисхождение - за что? Огласите. А так - пожизненное.
    28.08.2017 19:37
    0 | 0

  • 1234@1234 
    Какое изнасилование,если они муж и жена,и у них общий ребёнок!Приговор явно несправедлив.Лет 6 достаточно.
    28.08.2017 19:49
    0 | 0
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