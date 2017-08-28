По делу об изнасиловании и убийстве девушки в Твери вынесен приговор

28 августа Тверской областной суд вынес приговор по уголовному делу 27-летнего жителя Твери Игоря Комарова, признанного коллегией присяжных виновным в совершении преступлений по п. «б» ч. 3 ст.131 и п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ (изнасилование, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, убийство с целью скрыть другое преступление).

Напомним, 15 августа обвинительный вердикт присяжные вынесли единодушно, однако коллегия признала подсудимого достойным снисхождения.

В итоге ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Также постановлено взыскать в счет возмещения материального ущерба 75 тысяч рублей, в счет компенсации морального вреда – 2 миллиона рублей.

По версии следствия, в ночь на 11 сентября 2016 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире на ул. Можайского в Твери. Пользуясь превосходством в физической силе, он жестоко изнасиловал молодую женщину, по сути придушив её. В результате жертва потеряла сознание. Как выявила экспертиза, у девушки были переломы хрящей гортани и подъязычной кости.

После этого, осознавая, что женщина может обратиться в полицию, он решил скрыть совершенное им преступление: находящуюся в бессознательном состоянии потерпевшую, выбросил с 10 этажа. В результате полученных от удара о землю травм, она скончалась на месте происшествия.

На первом заседании на вопрос корреспондента ТИА - в чем его обвиняют и признает ли он себя виновным? - ответил:

- Не знаю еще пока, в чем меня обвиняют, если хотите это знать, приходите на суд, там все будет рассказано. Я считаю себя невиновным. А вообще мне не до вас сейчас, не хочу говорить, я не выспался, устал.