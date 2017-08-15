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По делу об изнасиловании и жестоком убийстве девушки на улице Можайского Твери присяжные единодушно вынесли обвинительный вердикт

По делу об изнасиловании и жестоком убийстве девушки на улице Можайского Твери присяжные единодушно вынесли обвинительный вердикт - ТИА
15 Августа 2017 10:40
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Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу 27-летнего Игоря Комарова, признанного виновным в совершении преступлений по п. «б» ч.3 ст.131 и п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ (изнасилование, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, убийство с целью скрыть другое преступление).

Обвинительный вердикт присяжными вынесен единодушно. При этом коллегия признала подсудимого достойным снисхождения, что обязывает председательствующего судью назначить наказание с применением положений статьи 65 УК РФ (срок не может превышать двух третей максимального срока, предусмотренного за совершенное преступление).

Обсуждение последствий вердикта назначено в Тверском областном суде 28 августа 2017 года. Во время заседания пройдут прения сторон, а также  будет провозглашен приговор по делу. Процесс проходит в закрытом режиме.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 11 сентября 2016 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире на ул. Можайского в Твери. Пользуясь превосходством в физической силе, он жестоко изнасиловал молодую женщину, по сути придушив её.  В результате жертва потеряла сознание. Как выявила экспертиза, у девушки были переломы хрящей гортани и подъязычной кости.

После этого, осознавая, что женщина может обратиться в полицию, он решил скрыть совершенное им преступление: находящуюся в бессознательном состоянии потерпевшую, выбросил с 10 этажа. В результате полученных от удара о землю травм, она скончалась на месте происшествия.

 

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Комментарии (4)

  • _Gelsomino_ 
    Странная история, на вид нормальный парень. По факту - монстр. Если всё действительно так, то страшно жить.
    15.08.2017 10:44
    0 | 3

    • romich 
      Можно погрызть афобазол.
      15.08.2017 11:11
      2 | 1

    • BARBAdos 
      алкашка виновата, надо уметь себя контролировать... Хотя чем он разжаловал присяжных трудно понять, преступление зверское просто...
      15.08.2017 13:27
      0 | 1

  • romflyag 
    Синька ЗЛО. Не умеешь пить, не пей. Столько телок у него было бы, без изнасилований, а теперь будет мотать срок не малый. А все из глупости и мимолетного влечения в пьяном виде.
    15.08.2017 11:49
    0 | 1
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