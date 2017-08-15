По делу об изнасиловании и жестоком убийстве девушки на улице Можайского Твери присяжные единодушно вынесли обвинительный вердикт

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу 27-летнего Игоря Комарова, признанного виновным в совершении преступлений по п. «б» ч.3 ст.131 и п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ (изнасилование, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, убийство с целью скрыть другое преступление).

Обвинительный вердикт присяжными вынесен единодушно. При этом коллегия признала подсудимого достойным снисхождения, что обязывает председательствующего судью назначить наказание с применением положений статьи 65 УК РФ (срок не может превышать двух третей максимального срока, предусмотренного за совершенное преступление).

Обсуждение последствий вердикта назначено в Тверском областном суде 28 августа 2017 года. Во время заседания пройдут прения сторон, а также будет провозглашен приговор по делу. Процесс проходит в закрытом режиме.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 11 сентября 2016 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире на ул. Можайского в Твери. Пользуясь превосходством в физической силе, он жестоко изнасиловал молодую женщину, по сути придушив её. В результате жертва потеряла сознание. Как выявила экспертиза, у девушки были переломы хрящей гортани и подъязычной кости.

После этого, осознавая, что женщина может обратиться в полицию, он решил скрыть совершенное им преступление: находящуюся в бессознательном состоянии потерпевшую, выбросил с 10 этажа. В результате полученных от удара о землю травм, она скончалась на месте происшествия.