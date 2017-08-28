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В Тверской области пройдёт чемпионат мира по рыболовному спорту

В Тверской области пройдёт чемпионат мира по рыболовному спорту - ТИА
28 Августа 2017 10:31
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Фотограф: pxhere.com

Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 250 рыбаков из 17 стран. Чемпионат мира по рыболовному спорту в дисциплине «ловля спиннингом с лодок» будет проходить с 31 августа по 3 сентября в Конаково, на территории Иваньковского водохранилища.

В этом году Тверская область приняла участников ещё одного крупного события — всероссийского фестиваля «Народная рыбалка». В конце февраля на лёд Иваньковского водохранилища вышли более 5 тысяч рыбаков. Попробовать свои силы в рыболовном деле мог бесплатно любой желающий 

Соревнования стали большим праздником не только для рыбаков, но и для всех гостей. На берегу работали концертная и анимационная площадки, шли масленичные гуляния, гости могли поучаствовать в конкурсах, мастер-классах и народных играх, бесплатно попробовать блины, чай и уху. Кроме того, участники «Народной рыбалки» увидели вертолётное шоу, показательные выступления по сноу-кайтингу и заезды на снегоходах.

Оргкомитетом «Народной рыбалки» принято решение, что с 2017 года соревнования будут регулярно проходить в Конаковском районе. А для удобства туристов региональное Министерство туризма планирует выпустить путеводитель «Охота, рыбалка и экологический туризм в Тверской области» в печатном и электронном виде.

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Метки: рыбалка чемпионат мира по рыболовному спорту министерство туризма по тверской области
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Комментарии (1)

  • 1234@1234 
    Ещё нужно провести чемпионат МИРА по ловле тараканов.
    28.08.2017 11:52
    0 | 0
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