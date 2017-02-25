"Народная рыбалка" получит постоянную прописку в Конаковском районе, а для туристов выпустят путеводитель «Охота, рыбалка и экологический туризм в Тверской области»

25 февраля на берегу Иваньковского водохранилища в Конаковском районе состоялся IX этап Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка». Соревнования собрали более 5 тысяч человек, как и ожидалось.

25 февраля на берегу Иваньковского водохранилища в Конаковском районе состоялся IX этап Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка». Соревнования собрали более 5 тысяч человек, как и ожидалось.

Попробовать свои силы в рыболовном деле мог бесплатно любой желающий. Среди самых юных участников победителями признали всех. Взрослые боролись за звание лучшего рыбака в двух турах: на первом этапе нужно было выловить самую крупную рыбу, на втором подсчитывали общий вес улова.

В течение дня на берегу работали концертная и анимационная площадки, шли масленичные гуляния, гости могли поучаствовать в конкурсах, мастер-классах и народных играх, бесплатно попробовать блины, чай и уху — к празднику приготовили 300 литров традиционного русского блюда. Кроме того, участники «Народной рыбалки» увидели вертолётное шоу, показательные выступления по сноу-кайтингу и заезды на снегоходах.

Нынешний фестиваль знаменует 5-летний юбилей соревнований: «Народная рыбалка» впервые прошла в 2012 году. Попечительский совет фестиваля возглавляет Президент России Владимир Путин. 25 февраля оргкомитет соревнований сообщил, что теперь «Народная рыбалка» обрела «постоянную прописку»: соревнования будут регулярно проходить в Конаковском районе.

Отдых на воде в числе основных направлений туризма, которые планируется развивать в Тверской области. Регион располагает огромным потенциалом в этой сфере: на территории Верхневолжья находятся множество рек и озёр, крупнейшим и самым известным из которых является Селигер, а также водохранилища — Иваньковское, Рыбинское, Угличское, Вазузское и Вышневолоцкое. В водоёмах насчитывается более 30 видов рыбы. Зимой, на подлёдной рыбалке хорошо ловятся щука, окунь, судак, лещ, плотва, в весенне-летний сезон — любые виды, как сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Потенциал области в рыболовном туризме — это не только уникальные природные ресурсы, но и удобная инфраструктура. В окрестностях озёр, водохранилищ и на берегах Волги расположено множество домов отдыха и туристических баз, куда можно приехать всей семьёй.

Для удобства туристов в 2017 году региональное Министерство туризма планирует выпустить путеводитель «Охота, рыбалка и экологический туризм в Тверской области» в печатном и электронном виде.