tvernews.ru
25 февраля Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

"Народная рыбалка" получит постоянную прописку в Конаковском районе, а для туристов выпустят путеводитель «Охота, рыбалка и экологический туризм в Тверской области»

"Народная рыбалка" получит постоянную прописку в Конаковском районе, а для туристов выпустят путеводитель «Охота, рыбалка и экологический туризм в Тверской области» - ТИА
25 Февраля 2017 17:55
Автор: TIA

25 февраля на берегу Иваньковского водохранилища в Конаковском районе состоялся IX этап Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка». Соревнования собрали более 5 тысяч человек, как и ожидалось.

Попробовать свои силы в рыболовном деле мог бесплатно любой желающий. Среди самых юных участников победителями признали всех. Взрослые боролись за звание лучшего рыбака в двух турах: на первом этапе нужно было  выловить самую крупную рыбу, на втором подсчитывали общий вес улова.

В течение дня на берегу работали концертная и анимационная площадки, шли масленичные гуляния, гости могли поучаствовать в конкурсах, мастер-классах и народных играх, бесплатно попробовать блины, чай и уху — к празднику приготовили 300 литров традиционного русского блюда. Кроме того, участники «Народной рыбалки» увидели вертолётное шоу, показательные выступления по сноу-кайтингу и заезды на снегоходах.

Нынешний фестиваль знаменует 5-летний юбилей соревнований: «Народная рыбалка» впервые прошла в 2012 году. Попечительский совет фестиваля возглавляет Президент России Владимир Путин. 25 февраля оргкомитет соревнований сообщил, что теперь «Народная рыбалка» обрела «постоянную прописку»: соревнования будут регулярно проходить в Конаковском районе.

Отдых на воде в числе основных направлений туризма, которые планируется развивать в Тверской области. Регион располагает огромным потенциалом в этой сфере: на территории Верхневолжья находятся множество рек и озёр, крупнейшим и самым известным из которых является Селигер, а также водохранилища — Иваньковское, Рыбинское, Угличское, Вазузское и Вышневолоцкое. В водоёмах насчитывается более 30 видов рыбы. Зимой, на подлёдной рыбалке хорошо ловятся щука, окунь, судак, лещ, плотва, в весенне-летний сезон — любые виды, как сообщает пресс-служба правительства Тверской области. 

Потенциал области в рыболовном туризме — это не только уникальные природные ресурсы, но и удобная инфраструктура. В окрестностях озёр, водохранилищ и на берегах Волги расположено множество домов отдыха и туристических баз, куда можно приехать всей семьёй. 

Для удобства туристов в 2017 году региональное Министерство туризма планирует выпустить путеводитель «Охота, рыбалка и экологический туризм в Тверской области» в печатном и электронном виде.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: народная рыбалка отдых в тверской области рыбалка в тверской области правительство тверской области
Смотрите также:
Комментарии (3)

  • antiER 
    А Тверской области от этого чего? Нашу рыбу вылавливают? Только не говорите мне про гостиницы и магазины поднимающие прибыль.... Это все не наше....
    25.02.2017 18:16
    0 | 3

  • paracetamol 
    Нашествие рыбаков зимой, а летом нашествие му..ков!!! Самая гостеприимная наша область
    25.02.2017 18:27
    1 | 1

    • hell 
      Да в частных гостиницах, например,  на Селигере, отдохнуть-ровно сдохнуть по деньгам... Ездили, классно, но цены на номера больше похожи на номера телефонов...
      25.02.2017 19:13
      0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

На пожаре детской областной клинической больнице никто не пострадал

2017-02-24 13:52
114

День Защитника

2017-02-23 10:02
60

Как операторы связи относятся к нашим персональным данным

2017-02-21 09:39
59

Здание детской клинической больницы будет восстановлено

2017-02-24 09:09
56

В Тверской области мужчине, который нарубил дров для печки, грозит 4 года колонии

2017-02-21 14:11
43

Александр Корзин сетует, что уровень доверия у тверичан к местной власти ниже 20%

2017-02-20 15:23
36

С 1 мая проезд в общественном транспорте Твери можно будет оплатить безналичным расчётом

2017-02-20 14:25
35

"Золотой" флаг сборной России по биатлону ждут в Бежецке

2017-02-21 20:49
30

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100