На change.org собирают подписи за наказание владельцев приюта для собак в Рамешках

На ТИА была опубликована новость приюте для собак в Рамешках. Корреспондент, побывав там, увидел гору сожженных собачьих трупов, вонь от догнивающих тел, тощие, как скелеты, но ещё пока живые щенки пищат от голода. Это приют для бездомных собак в Рамешках, который за бюджетные деньги отлавливает бездомных животных в Твери и области. Цена вопроса – 3 000 рублей на одну собаку. Себестоимость ничтожная – «три копейки» на бензин, крысиный яд и черный полиэтиленовый мешок.

На www.change.org собирают подписи под лозунгом "Собачий концлагерь в Твери или как воруют бюджетные деньги. Требуем наказать виновных"