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На change.org собирают подписи за наказание владельцев приюта для собак в Рамешках

25 Августа 2017 18:22
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 На ТИА была опубликована новость приюте для собак в Рамешках. Корреспондент, побывав там, увидел гору сожженных собачьих трупов, вонь от догнивающих тел, тощие, как скелеты, но ещё пока живые щенки пищат от голода. Это приют для бездомных собак в Рамешках, который за бюджетные деньги отлавливает бездомных животных в Твери и области. Цена вопроса – 3 000 рублей на одну собаку. Себестоимость ничтожная – «три копейки» на бензин, крысиный яд и черный полиэтиленовый мешок.

На www.change.org собирают подписи под лозунгом "Собачий концлагерь в Твери или как воруют бюджетные деньги. Требуем наказать виновных"

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Метки: подписи на www.change.org против живодеров
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Комментарии (1)

  • Добрый крот 
    Этот гражданин? Других Ивушкиных в Рамешках поисковая сеть не обнаружила. https://ok.ru/profile/368516223803
    Прикрепленные изображения:
    25.08.2017 19:19
    0 | 4
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