В городе Бологое осуждён мужчина за клевету: своего знакомого он "сдал" полиции как наркосбытчика

Приговором Бологовского городского суда Тверской области вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Тверской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления и созданием доказательств обвинения).

Подсудимый в декабре 2016 года обратился в отдел уголовного розыска линейного отдела МВД России на ст. Бологое с письменным заявлением, где сообщил, что его знакомый якобы занимается продажей наркотиков. Также мужчина согласился на участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка». В присутствии оперативных сотрудников заявитель инсценировал телефонные разговоры о времени и месте сбыта наркотического средства. Впоследствии мужчина забрал из «закладки» наркотик и передал его сотрудникам полиции, дав ложные объяснения о сбытчике.

При рассмотрении дела подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя - заместителя Тверского межрайонного транспортного прокурора - признал подсудимого виновным и назначил ему наказание - 2 года лишения свободы условно. Приговор суда вступил в законную силу.