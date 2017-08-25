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В городе Бологое осуждён мужчина за клевету: своего знакомого он "сдал" полиции как наркосбытчика

25 Августа 2017 15:20
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Приговором Бологовского городского суда Тверской области вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Тверской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления и созданием доказательств обвинения).

Подсудимый в декабре 2016 года обратился в отдел уголовного розыска линейного отдела МВД России на ст. Бологое с письменным заявлением, где сообщил, что его знакомый якобы занимается продажей наркотиков. Также мужчина согласился на участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка». В присутствии оперативных сотрудников заявитель инсценировал телефонные разговоры о времени и месте сбыта наркотического средства. Впоследствии мужчина забрал из «закладки» наркотик и передал его сотрудникам полиции,  дав ложные объяснения о сбытчике.

При рассмотрении дела подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя - заместителя Тверского межрайонного транспортного прокурора - признал подсудимого виновным и назначил ему наказание - 2 года лишения свободы условно. Приговор суда вступил в законную силу.

 

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Метки: ложный донос
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Комментарии (1)

  • pessimist 
    А что - оперативные сотрудники не смогли отличить реального телефонного разговора от инсценировки? А если разговора не было, то откуда в закладках взялась наркота? А если вещества были заложены самим "клеветником", то почему его не раскрутили на нарко-статью? Муть какая-то.
    25.08.2017 18:01
    0 | 0
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