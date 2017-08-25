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Тверитянин, осужденный за репосты Вконтакте, вышел на свободу

Тверитянин, осужденный за репосты Вконтакте, вышел на свободу - ТИА
25 Августа 2017 11:14
Автор:

Приговоренный к двум годам и трем месяцам лишения свободы за репосты во ВКонтакте житель Твери Андрей Бубеев вышел на свободу. «Его выпустили в 6 утра»,— цитирует РБК жену Анастасию.

Напомним, 5 мая 2016 года Заволжский районный суде вынес приговор Андрею Бубееву, обвиняемому в призывах к экстремизму и публичных призывах, направленных на нарушение территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1, ч. 2 ст. 280 УК РФ).  Все обвинения, которые предъявлялись Бубееву основаны на размещенных материалах на личной его страничке ВКонтакте.

В частности, заключение эксперта центра криминалистики УФСБ России говорилось о том, что в материалах, опубликованных на странице Андрея Бубеева, есть прямой призыв, возбуждающий ненависть и вражду, он носит антироссийские настроения. Кроме того, есть призыв и к нарушению территориальной целостности РФ. Да и в целом записи, которые упоминаются в уголовном деле, носят агрессивный характер.

 

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Метки: андрей бубеев репосты Вконтакте. реальный срок
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Комментарии (5)

  • Szpilki 
    Я не разделяю взглядов этого, судя по всему. бендеровца, но на своей страничке в контакте он может размещать всё, что хочет. Тем более власти не призывают к нарушению терр. целостности России, а просто отдают Китаю, Казахстану (озеро) и Норвегии (шельф) территории.
    25.08.2017 11:35
    0 | 9

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Руководствуетесь революционным правосознанием? 
"Судя по всему, бандеровец"- это по чему именно судя-то?
      25.08.2017 12:21
      0 | 2

      • Alx 
        Он, вроде, насчёт Крыма репостил.
        25.08.2017 12:57
        0 | 0

        • jj_men 
          Это что? Мы так и Вектора запросто потерять можем на два года? Не, я на такое пойтить не могу.
          25.08.2017 13:16
          0 | 3

        • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
          Насколько мне известно, настоящие бандеровцы насчет Крыма никогда не репостили.
          25.08.2017 13:46
          0 | 0
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