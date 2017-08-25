Тверитянин, осужденный за репосты Вконтакте, вышел на свободу

Приговоренный к двум годам и трем месяцам лишения свободы за репосты во ВКонтакте житель Твери Андрей Бубеев вышел на свободу. «Его выпустили в 6 утра»,— цитирует РБК жену Анастасию.

Напомним, 5 мая 2016 года Заволжский районный суде вынес приговор Андрею Бубееву, обвиняемому в призывах к экстремизму и публичных призывах, направленных на нарушение территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1, ч. 2 ст. 280 УК РФ). Все обвинения, которые предъявлялись Бубееву основаны на размещенных материалах на личной его страничке ВКонтакте.

В частности, заключение эксперта центра криминалистики УФСБ России говорилось о том, что в материалах, опубликованных на странице Андрея Бубеева, есть прямой призыв, возбуждающий ненависть и вражду, он носит антироссийские настроения. Кроме того, есть призыв и к нарушению территориальной целостности РФ. Да и в целом записи, которые упоминаются в уголовном деле, носят агрессивный характер.