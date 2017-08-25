«Хабаровские живодерки» получили реальные сроки

Индустриальный районный суд Хабаровска утром 25 августа вынес приговор двум обвиняемым по делу о жестоких расправах над животными. Девушки признаны виновными в жестоком обращении с животными (ч.2 ст.245 УК РФ), разбое (ч.2 ст.162 УК РФ), оскорблении чувств верующих (ч.1 ст.148 УК РФ). Обе приговорены к реальным срокам наказания – 4 года 3 месяца и 3 года 10 дней с отбыванием в колонии общего режима. Об этом сообщает местное издание DVhab.ru.

Третий фигурант громкого дела приговорен к трем годам колонии за возбуждение ненависти либо вражды (статья 282 Уголовного кодекса).

Подсудимые свою вину признали полностью, и в последнем слове просили суд о наказании, не связанном с лишением свободы.

Громкий процесс проходил с марта в закрытом режиме. В поле зрения правоохранительных органов девушки попали после того, как в интернете появились фотографии с издевательствами над животными: на кадрах были запечатлены расчлененные тела кошек и собак, окровавленные перчатки и фартуки девушек, сами фигурантки с еще живыми и убитыми животными.

По сообщению СУ СК России по Хабаровскому краю, жертвами живодерок стали около 15 животных и птиц. Из помещений заброшенного здания криминалисты изъяли биологические вещества, обнаружили труп и останки двух животных. В ходе обыска в квартире одной из фигуранток уголовного дела обнаружен череп кошки.

Дело хабаровских живодерок вызвало огромный общественный резонанс. В всей России люди выходили на митинги и требовали справедливого наказания для живодерок, в том числе на митинг вышла и Тверь.

Помимо издевательств над животными, одна из девушек публиковала в соцсети изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Она также сняла и опубликовала в интернете видео со сценами унижения достоинства молодого человека по признаку принадлежности к социальной группе.

Кроме того, девушки с битой и пневматическим пистолетом напали на жителя Хабаровска и отобрали у него деньги.