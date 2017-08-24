В Тверской области построили более 9 километров дорог для охраны лесов от пожаров

В лесах Верхневолжья проводятся мероприятия по профилактике пожаров и созданию условий для их успешной ликвидации. В настоящее время построено 9,6 из 11 запланированных километров дорог, предназначенных для охраны зелёных массивов от пожаров. Обустроено более 1440 км противопожарных минерализованных полос, создано 187 зон отдыха для граждан.

Кроме того, установлено свыше 540 стендов и аншлагов с информацией о мерах пожарной безопасности на территории лесного фонда.

Качество подготовки к лесопожарному сезону в Тверской области высоко оценено на уровне Министерства природных ресурсов и экологии РФ. По итогам 2016 года регион занял пятое место в рейтинге субъектов по управлению лесами.

С начала пожароопасного сезона в Тверской области зарегистрировано 3 лесных пожара общей площадью 1,85 га. Все возгорания ликвидированы в день обнаружения. Отслеживание обстановки на территории региона ведётся комплексно: с помощью наземного и авиационного патрулирования, видео- и космического мониторинга, используются два беспилотных летательных аппарата.

Министерство лесного хозяйства Тверской области напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу. При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по бесплатным телефонам лесной охраны: 8-800-100-90-25 (на территории Тверской области) или 8-800-100-94-00 (по России), а также по номеру службы спасения 112.