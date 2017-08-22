В Твери бассейн «Дельфин» передадут областному спорткомитету, коллективу бассейна пока работу не предложили

16 августа ТИА рассказало, что тверской бассейн «Дельфин» закрыли, а всех сотрудников уволили.

Ситуацию с бассейном прокомментировала Министр образования Тверской области Наталья Сенникова:

- По поводу судьбы бассейна была проведена серия рабочих встреч. Считаем, что этот спортивный комплекс должен предоставлять не только платные услуги населению, но быть задействован в системе дополнительного образования детей. Было принято решение в 2017 году передать спортивный комплекс в ведение областного спорткомитета.

Рассказал о судьбе бассейна и председатель областного Комитета по физической культуре и спорту Андрей Решетов:

- Бассейн будет передан тверской комплексной спортивной школе №1, где есть отделение плаванья, но нет собственного бассейна. Дети этой школы смогут здесь тренироваться. Бассейн как и прежде будет работать для всех жителей города: как сам бассейн, так и все спортивные залы.

16 августа ТИА встречалось с тренерами бассейна. Тогда инструктор по аквааэробике Надежда и инструктор по фитнесу Ольга рассказали, что весь коллектив – всех тренеров, уборщиц, дворников, вахтеров – уволили по собственному желанию. Коллективу обещали заключить новые договоры, но обещание пока осталось только словами.

22 августа ТИА узнало, изменилась ли ситуация, после принятого решения о передачи бассейна областному спорткомитету. Воз и ныне там.

- Все тренеры бассейна общаются между собой. С нами обещали встретиться несколько раз, но каждый раз встречи переносились. Новые трудовые договоры с нами никто не заключил, мы не знаем, заключат ли их или нет, мы вообще ничего не знаем о судьбе "Дельфина", - рассказала ТИА инструктор по аквааэробике Надежда.