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В Твери бассейн «Дельфин» передадут областному спорткомитету, коллективу бассейна пока работу не предложили

В Твери бассейн «Дельфин» передадут областному спорткомитету, коллективу бассейна пока работу не предложили - ТИА
22 Августа 2017 17:19
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16 августа ТИА рассказало, что тверской бассейн «Дельфин» закрыли, а всех сотрудников уволили.

Ситуацию с бассейном прокомментировала Министр образования Тверской области Наталья Сенникова:

- По поводу судьбы бассейна была проведена серия рабочих встреч. Считаем, что этот спортивный комплекс должен предоставлять не только платные услуги населению, но быть задействован в системе дополнительного образования детей. Было принято решение в 2017 году  передать спортивный комплекс в ведение областного спорткомитета.

 

 

Рассказал о судьбе бассейна и председатель областного  Комитета по физической культуре и спорту Андрей Решетов:

- Бассейн будет передан тверской  комплексной спортивной школе №1, где есть отделение плаванья, но нет собственного бассейна. Дети этой школы смогут здесь тренироваться. Бассейн как и прежде будет работать для всех жителей города: как сам бассейн, так и все спортивные залы.

 

16 августа ТИА встречалось с тренерами бассейна. Тогда инструктор по аквааэробике Надежда и инструктор по фитнесу Ольга рассказали, что весь коллектив – всех тренеров, уборщиц, дворников, вахтеров – уволили по собственному желанию. Коллективу обещали заключить новые договоры, но обещание пока осталось только словами.

22 августа ТИА узнало, изменилась ли ситуация, после принятого решения о передачи бассейна областному спорткомитету. Воз и ныне там.

- Все тренеры бассейна общаются между собой. С нами обещали встретиться несколько раз, но каждый раз встречи переносились. Новые трудовые договоры с нами никто не заключил, мы не знаем, заключат ли их или нет, мы вообще ничего не знаем о судьбе "Дельфина", - рассказала ТИА инструктор по аквааэробике Надежда.

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Метки: бассейн "Дельфин" работа бассейна "Дельфин"
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