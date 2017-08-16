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Тверской бассейн «Дельфин» всё же закрыли, сотрудников уволили

Тверской бассейн «Дельфин» всё же закрыли, сотрудников уволили - ТИА
16 Августа 2017 11:35
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Фоторепортаж

О том, что бассейн «Дельфин» закрывают, говорили еще в начале лета. В июне ТИА сообщало, что посетители массово сдают абонементы и собирают подписи об отмене решения о закрытии. 4 июля Министерство образования Тверской области опровергло слухи о закрытии и официально ответило редакции, что «Дельфин» продолжит работать. 15 августа мы вновь встретились с уже бывшими сотрудниками спортивного комплекса, которые рассказали, что сейчас на самом деле происходит в бассейне.

Надежда 10 лет работала инструктором по аквааэробике в «Дельфине», Ольга проработала здесь инструктором по фитнесу 21 год. Теперь их уволили "по собственному желанию", даже не объяснив, что происходит и что будет с бассейном.

- 21 июля сотрудникам комплекса предложили написать заявления по собственному желанию, обещали, что с нами перезаключат новые трудовые договоры с 1 августа. Но сегодня уже 15 число, а до нас никому нет дела, - рассказывает Надежда.

Уволенные по собственному желанию пришли к новому руководителю бассейна. С апреля месяца у многострадального «Дельфина» он уже четвертый – сейчас это директор Тверского колледжа транспорта и сервиса ( в чьем ведомстве и находится спортивнй комплекс) Олег Бойков.

- Он на своем посту недавно, а потому он нам так и говорит: «Лично я вам ничего не обещал». Действительно, новые договоры нам обещал прежний руководитель. Пошли в трудовую инспекцию, но нам сказали, что правду мы можем теперь искать только в суде, потому что заявления «по собственному» мы написали и подписали сами. Если бы нас сократили, то хоть какие-то деньги бы получили. В один миг все тренеры и инструкторы стали безработными, - рассказала Надежда.

Инструктор по фитнесу Ольга рассказала, что с некоторыми сотрудниками и вовсе поступили не по-человечески:

- Уборщицам, гардеробщицам и другому персоналу, который обслуживал бассейн, предложили написать заявление на административный отпуск. Заявления эти не подписали, а люди думали, что они в отпуске, и на работу не приходили. Были проверки, которые зафиксировали факты прогулов этих сотрудников. После чего всем им предложили уволиться по собственному, а иначе бы их уволили по статье.

15 августа в здании СК работает только один администратор: она возвращает деньги за проданные абонементы. По ночам бассейн охраняет сторож. Больше в спортивном комплексе никого нет: все залы и сам бассейн закрыты.

- Говорят, что деньги за абонементы будут возвращать до 31 августа, кто не успеет сдать абонемент, значит, увы! 1 сентября бассейн «Дельфин» просто закроют на ключ на неизвестный срок, - пояснила инструктор.

По словам бывших сотрудниц спорткомплекса, в здании «Дельфина» была одна основная проблема – состояние кровли.

- Было предписание Роспотребнадзора по поводу крыши. Но можно было закрыть только бассейн, а все остальное оставить. Но закрыли все. Новый руководитель говорит, что ему невыгодно содержать «Дельфин», но мы очень в этом сомневаемся. Несмотря на то, что в городе открылось много современных центров, которые круче и дешевле, «Дельфин» всегда был очень востребованным.

Встретиться с новым директором Олегом Бойковым редакции ТИА, по причинам от нас независящим, не удалось. Как удалось узнать ТИА, сейчас всё-таки обсуждается возможность открыть бассейн 1 сентября.

- 1 сентября, скорее всего, откроются спортивные залы, сам бассейн начнет работать позднее. Для этого нужно отремонтировать крышу и получить разрешение Роспотребнадзора. В ближайшее время пройдет встреча с коллективом, будем обсуждать трудовые договоры, проблемы и дальнейшую жизнь спорткомплекса, - прокомментировал ТИА один из депутатов Тверской горДумы.

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Метки: бассейн дельфин уволили всех сотрудников бассейн закрывается
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Комментарии (13)

  • id1Ray 
    зачем было подписывать "по собственному"? как можно быть таким наивным в наше время? прежде чем подписывать нужно выяснить что за этим последует. обещания на словах в наше время ничегошеньки не стоят.
вот какая ответственность тому кадру из министерства за ложь? НИКАКАЯ!!! наверняка наоборот  - премия за оптимизацию расходов.
    16.08.2017 11:52
    1 | 17

    • Paul_Moriarty 
      Подвели бы под статью и уволили. С вероятностью 99,9% не было бы никаких сокращений, и выплату положенных компенсаций никто бы не получил. Россиянский ТК не защищает права единичного работника от слова "совсем". Чего-то добиться можно только через профсоюзы, которых практически не осталось. А те, что остались - фикция.
      16.08.2017 12:25
      2 | 11

      • pwnw1et9nzvq 
        Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://eta.pe/SlimOn
        16.08.2017 16:37
        0 | 0

  • 321pusk 
    Вот люди у нас - сами пишут "по собственному", а потом плачут и жалуются, да в инспекции ходят.... Зачем же тогда сами написали заявление?
А другие в отпуск идут без ознакомления с приказом.....
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    16.08.2017 11:55
    0 | 9

  • kudimov 
    Могу лишь вкратце пересказать свой коммент, который я написал, когда власти дали задний ход и слёзно пообещали, что бассейн "будет работать" - 
"Всё-равно закроем, только потом, когда все уляжется и не будет общественного резонанса"
Так и сделали.
    16.08.2017 11:55
    0 | 16

  • Krikri 
    А как же теперь ночная сауна с бассейном?!
    16.08.2017 11:55
    0 | 8

  • Эго 
    Не, ну а чего вы ждали? Нам же минобр официально(!) https://www.tvernews.ru/news/222800/ заявил, что
"Бассейн «Дельфин», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Озерная, д. 13, входящий в состав имущественного комплекса ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса», продолжит осуществлять свою деятельность в соответствии с Уставом учреждения, а именно:
- реализацию образовательных программ по физическому воспитанию студентов колледжей города Твери;
- работу секций плавания;
- оказание платных услуг населению в сфере реализации оздоровительных и спортивных программ;
- организацию массовых мероприятий, в том числе соревнований по плаванию.".
Что в переводе на привычный русский означает: "по просьбам трудящиХ и собственному желанию сотрудников мы эту лавочку прикроем".
    16.08.2017 12:00
    0 | 8

  • Dobry кrtek 
    А я что говорил? Всё верно.
    Прикрепленные изображения:
    16.08.2017 12:01
    9 | 2

  • Paul_Moriarty 
    Ха! Чинушье племя настолько выродилось, что даже соврать уже не могут!
Результат инцеста - не иначе!
    Прикрепленные изображения:
    16.08.2017 12:32
    0 | 8

  • SeregaTver 
    Едрасты могли бы подождать итогов выборов а так 2-3% могут потерять а то и и больше.
    16.08.2017 13:39
    0 | 6

    • Nabludatel 
      Наоборот. Сейчас, накануне выборов, какой-нибудь кандидат от единой россии "разрулит" эту проблему!
      16.08.2017 14:13
      0 | 2

  • MikeH 
    Я же говорил что с такими чиновниками нам и внешние враги не нужны!
Ну вот скажите, как какой-нибудь шпион мог бы ухудшить отношение жителей к чиновникам эффективнее, чем это сделало министерство образования?
Да шпионы сидят по углам и рыдают от своей никчемности - наши чиновники делают их (шпионов) работу с небывалой эффективностью!
    16.08.2017 15:55
    0 | 2

  • abeltv 
    Надо ТИА эту статью наверху держать до 10 сентября, чтобы за ЕдРо не голосовали вовсе. Чиновничий беспредел это мягко сказано.
А то "за развитие Твери" губернатору на плакате написали - откуда оно развитие то??? Нам такое вот "развитие" с рухнувшим Речным вокзалом, обещанным Западным мостом (на который не выделено ни копейки - даже проекта нет), с закрытым "Дельфином", уничтоженным трамваем и остальным общественным транспортом (не путать с джамшутками) - как то и не нужно!!!
    16.08.2017 16:29
    0 | 1
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