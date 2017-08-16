Тверской бассейн «Дельфин» всё же закрыли, сотрудников уволили

О том, что бассейн «Дельфин» закрывают, говорили еще в начале лета. В июне ТИА сообщало, что посетители массово сдают абонементы и собирают подписи об отмене решения о закрытии. 4 июля Министерство образования Тверской области опровергло слухи о закрытии и официально ответило редакции, что «Дельфин» продолжит работать. 15 августа мы вновь встретились с уже бывшими сотрудниками спортивного комплекса, которые рассказали, что сейчас на самом деле происходит в бассейне.

Надежда 10 лет работала инструктором по аквааэробике в «Дельфине», Ольга проработала здесь инструктором по фитнесу 21 год. Теперь их уволили "по собственному желанию", даже не объяснив, что происходит и что будет с бассейном.

- 21 июля сотрудникам комплекса предложили написать заявления по собственному желанию, обещали, что с нами перезаключат новые трудовые договоры с 1 августа. Но сегодня уже 15 число, а до нас никому нет дела, - рассказывает Надежда.

Уволенные по собственному желанию пришли к новому руководителю бассейна. С апреля месяца у многострадального «Дельфина» он уже четвертый – сейчас это директор Тверского колледжа транспорта и сервиса ( в чьем ведомстве и находится спортивнй комплекс) Олег Бойков.

- Он на своем посту недавно, а потому он нам так и говорит: «Лично я вам ничего не обещал». Действительно, новые договоры нам обещал прежний руководитель. Пошли в трудовую инспекцию, но нам сказали, что правду мы можем теперь искать только в суде, потому что заявления «по собственному» мы написали и подписали сами. Если бы нас сократили, то хоть какие-то деньги бы получили. В один миг все тренеры и инструкторы стали безработными, - рассказала Надежда.

Инструктор по фитнесу Ольга рассказала, что с некоторыми сотрудниками и вовсе поступили не по-человечески:

- Уборщицам, гардеробщицам и другому персоналу, который обслуживал бассейн, предложили написать заявление на административный отпуск. Заявления эти не подписали, а люди думали, что они в отпуске, и на работу не приходили. Были проверки, которые зафиксировали факты прогулов этих сотрудников. После чего всем им предложили уволиться по собственному, а иначе бы их уволили по статье.

15 августа в здании СК работает только один администратор: она возвращает деньги за проданные абонементы. По ночам бассейн охраняет сторож. Больше в спортивном комплексе никого нет: все залы и сам бассейн закрыты.

- Говорят, что деньги за абонементы будут возвращать до 31 августа, кто не успеет сдать абонемент, значит, увы! 1 сентября бассейн «Дельфин» просто закроют на ключ на неизвестный срок, - пояснила инструктор.

По словам бывших сотрудниц спорткомплекса, в здании «Дельфина» была одна основная проблема – состояние кровли.

- Было предписание Роспотребнадзора по поводу крыши. Но можно было закрыть только бассейн, а все остальное оставить. Но закрыли все. Новый руководитель говорит, что ему невыгодно содержать «Дельфин», но мы очень в этом сомневаемся. Несмотря на то, что в городе открылось много современных центров, которые круче и дешевле, «Дельфин» всегда был очень востребованным.

Встретиться с новым директором Олегом Бойковым редакции ТИА, по причинам от нас независящим, не удалось. Как удалось узнать ТИА, сейчас всё-таки обсуждается возможность открыть бассейн 1 сентября.

- 1 сентября, скорее всего, откроются спортивные залы, сам бассейн начнет работать позднее. Для этого нужно отремонтировать крышу и получить разрешение Роспотребнадзора. В ближайшее время пройдет встреча с коллективом, будем обсуждать трудовые договоры, проблемы и дальнейшую жизнь спорткомплекса, - прокомментировал ТИА один из депутатов Тверской горДумы.