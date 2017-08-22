В Твери за долги владельцу особняка отключили газ

22 августа сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» в очередной раз пришли в дом на Затверецком бульваре. На этот раз не оставлять уведомления и не беседовать. Цель уже конкретная – отключить газ. Владелец этого дома с 2015 года не платит за голубое топливо и долг вырос до 83 240 рублей (отапливаемая площадь дома 376 кв.м.).

В июне газовики уже приезжали на этот адрес, чтобы отключить подачу топлива, но дверь никто не открыл. Пришлось оставить уведомление, что если владельцы не погасят долг, будут применены крайние меры - газоснабжение ограничат на общегородской территории, где проходит труба. Сегодня к дому должника пригнали экскаватор.

Анатолий представился владельцем дома и показал сотрудникам ресурсоснабжающей организации судебное решение мирового судьи судебного участка № 1 Заволжского района Твери от 19 июля этого года, согласно которому следует взыскание задолженности отменить. Мужчина заверил, что все оплатил, поэтому газ ему отключать нельзя.

Анатолий:

- Я заплатил! Все представлено в суд, и он вынес решение. Я предоставил в суд все платежки, что все оплачено, что задолженности нет, суд же не будет выдумывать.

А какая сумма я точно не помню, по-моему, 80 тысяч рублей.

В свою очередь газовики сообщили, что долг более 83 тысяч существует, его никто не погасил и газ придется отключить.

Лариса Егорова, начальник территориального участка в г. Твери:

- Вынуждена сказать, что абонент вводит в заблуждение, документов, которые подтверждали оплату, не предоставил. Задолженность имеется, денег в компанию от должника не поступало.

Региональной компанией по реализации газа была начата процедура истребования задолженности в судебном порядке. Так, 19 мая 2017 было направлено обращение в судебные органы, по итогам которого (в соответствии с абзацем 9 Гражданского процессуального кодекса РФ), был издан судебный приказ о погашении долга. Впрочем, должник выразил несогласие с приказом, и он был отменён, однако это никак не сказалось ни на уменьшении его задолженности, ни (согласно статье 12 Гражданского кодекса РФ) на возможности ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» ограничить поставку газа. Тем более, что в свою очередь компания подала в суд уже исковое заявление о возмещении долга.

Тем не менее, мужчина продолжает отстаивать свою правоту, всем показывает решение суда, уверяет, что долг полностью погашен, а вот платежные документы не показывает. Владелец дома уверен, что кто-то хочет его таким образом наказать.

- Это самоуправство! Кому-то я не понравился, может быть ещё что-то, вот силовым методом приезжают и не хотят слушать то, что есть решение суда. Сейчас они выкопают, обрежут и потом мне полгода бегать доказывать свою правоту. Это делается, чтобы сделать мне неприятности. Да я не платил, потому что я долго болел и в Москве лечился. Когда я приехал, получил уведомление и сразу все заплатил. Все документы у моего адвоката. А зачем квитанции, разве не достаточно решения?

Мужчина вызвал на место адвоката. А пока он ехал, должник препятствовал действиям газовщиков:

- Вы хотите сделать мне вред!

Но его заверили, что никому не хочется вступать в конфликт, рыть землю и обрезать трубу. Нужно всего лишь доказать свою правоту.

- Если вы покажете квитанции, вам никто не будет обрезать газ, подтвердите факт оплаты!

Спустя минут 20 приехал адвокат Александр Иванов. Он тоже всех убеждал, что долг полностью погашен. А вот представленные наконец-то квитанции, показали обратное. Платежи за газ были, но за последние два периода. Должник оплатил 7 254 рублей, а потом 17 июля он внес еще 834 рубля. Основной долг как был, так и остался.

Да и в квитанциях, он видимо хотел схитрить, зачеркивал ручкой пятизначную цифру и писал «Долга нет».

А потому спорить с газовиками было уже бесполезно. Газ ему отключили.

Как пояснили специалисты, чтобы вернуть голубое топливо обратно в дом, теперь ему придется, конечно же, заплатить долг полностью, а также возместить расходы на проведение работ по отключению-подключению газа, а это еще 30 тысяч рублей.

Для справки:

Общая просроченная задолженность населения Тверской области за природный газ на июль 2017 года составляет 280 млн рублей, в т. ч. по г. Твери - 122 млн руб.

За 7 месяцев 3,8 тысяч абонентов (сумма долга – 67,4 млн. рублей), нарушающих платежную дисциплину, получили на руки уведомления о предстоящем приостановлении подачи газа. В каждом таком уведомлении содержится информация о сумме задолженности и сроке, в течение которого долг необходимо погасить.

По итогам проведенных рейдов от системы газоснабжения отключены 457 потребителей, суммарная задолженность которых перед газоснабжающей организацией составляет 9,8 млн. рублей. 2 000 человек или 53% (сумма долга – 32,4 млн. рублей) оплатили долг сразу после получения уведомления.