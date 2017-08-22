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Две жительницы Московской области пошли под суд за создание нелегального детского лагеря

Две жительницы Московской области пошли под суд за создание нелегального детского лагеря - ТИА
21 Августа 2017 21:30
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Фоторепортаж

Отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного комитета завершил  расследование уголовного дела в отношении двух жительниц Москвы и Московской области - индивидуального предпринимателя и директора автономной некоммерческой организации, предоставляющей услуги в сфере физической культуры, спорта и отдыха детей и взрослых. Их обвиняют по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей" - п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

С 28 мая по 3 августа 2016 года в деревне Старое Торжокского района обвиняемые оказывали шести группам детей платные услуги, а именно: конные тренировки, творческие занятия, командные подвижные игры, настольные игры. Следствие считает, что оказанные услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, так как был допущен целый ряд нарушений санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Обвиняемые не поставили в известность органы контроля о сроках открытия детского лагеря, режиме функционирования, планируемом количестве детей в каждой смене. Лагерь работал без официальной регистрации, без разрешения Роспотребнадзора.

В в лагере побывало около 100 детей, большинство из которых -  жители Москвы и Московской области. В рамках расследования уголовного дела следователи провели более 100 допросов несовершеннолетних и их родителей. К участию в деле привлекли специалистов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, здравоохранения и конного спорта, провели ряд экспертиз.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Метки: нелегальный детский лагерь Тверьт суд обвинительное заключение
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Комментарии (2)

  • Szpilki 
    Особо важных дел? Собственно, правильно. Творческие занятия? Ишь! Пускай зомбоящик дома смотрят. Слишком умными будут и вдруг начнут разбираться, что в стране творится. Тренировки, игры. Слишком здоровыми вырастут, до пенсии еще доживут - денег-то нет. Представляю, как бы наша классная сейчас под статью загремела за то, что походы организовывала. 
А фотографии к чему? Нам бы такие условия.  Мы вообще у костра на земле сидели, ели картошку из него. Как это мы без лицензий, Роспотребнадзора и СК жили, не пойму?
    21.08.2017 22:38
    0 | 3

  • komarwasaw 
    Курение убивает здоровье каждого второго жителя страны! Но наконец то, ученые нашли средство, которое без стресса для организма избавит от зависимости.
Ребят, у меня получилось за неделю, теперь советую всем! не теряй шанс изменить жизнь  http://vkk.me/nikoden
    22.08.2017 01:36
    0 | 0
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