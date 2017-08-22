Две жительницы Московской области пошли под суд за создание нелегального детского лагеря

Отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении двух жительниц Москвы и Московской области - индивидуального предпринимателя и директора автономной некоммерческой организации, предоставляющей услуги в сфере физической культуры, спорта и отдыха детей и взрослых. Их обвиняют по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей" - п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

С 28 мая по 3 августа 2016 года в деревне Старое Торжокского района обвиняемые оказывали шести группам детей платные услуги, а именно: конные тренировки, творческие занятия, командные подвижные игры, настольные игры. Следствие считает, что оказанные услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, так как был допущен целый ряд нарушений санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Обвиняемые не поставили в известность органы контроля о сроках открытия детского лагеря, режиме функционирования, планируемом количестве детей в каждой смене. Лагерь работал без официальной регистрации, без разрешения Роспотребнадзора.

В в лагере побывало около 100 детей, большинство из которых - жители Москвы и Московской области. В рамках расследования уголовного дела следователи провели более 100 допросов несовершеннолетних и их родителей. К участию в деле привлекли специалистов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, здравоохранения и конного спорта, провели ряд экспертиз.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.