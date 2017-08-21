В Твери будут судить главаря банды, действовавшей в нескольких регионах России

Назначено к слушанию дело жителя Московской области, обвиняемого в создании и руководстве бандой.

6 сентября 2017 года Тверской областной суд приступит к рассмотрению уголовного дела 35-летнего Сергея Хлиптунова, обвиняемого в создании и руководстве бандой, сформированной для нападения на граждан и организации. Ему же вменяется совершение еще ряда преступлений.

Напомним, вооруженная группа действовала на территории сразу нескольких субъектов страны в 2016 году. Одним из наиболее тяжких преступлений, совершенных обвиняемыми на территории Тверской области, стало разбойное нападение на 46 – летнего грибника в лесном массиве деревни Конякино Клазяинского района, куда житель Подмосковья приехал на личном автомобиле. Участники банды несколько раз выстрелили потерпевшему в голову, нанесли множество ударов монтировкой, душили. После убийства потерпевшего, злоумышленники завладели его автомобилем, который впоследствии разобрали и продали на запчасти, а также находившимися в автомобиле сотовыми телефонами, денежными средствами и инструментом, причинив имущественный вред супруге потерпевшего на сумму около 900 тысяч рублей.

С обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба тверского областного суда.

Что касается самих членов преступной группировки – это 6 жителей Московской, Саратовской, Самарской, Белгородской, Ростовской и Волгоградской областей, их уголовные дела выделены в отдельное производство.

30 августа в Тверском областном суде пройдет предварительное слушание по уголовному делу Сергея Булаха, Александра Лагутина, Игоря Шуракова и Александра Щекутеева. Во время заседания будет разрешено заявленное одним из обвиняемых ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием коллегии присяжных заседателей.