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"Редкинского стрелка", убившего 9 человек, будет судить коллегия из трёх федеральных судей

"Редкинского стрелка", убившего 9 человек, будет судить коллегия из трёх федеральных судей - ТИА
18 Августа 2017 14:25
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29 августа Тверской областной суд приступит к слушанию уголовного дела 45-летнего Сергея Егорова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По ходатайству обвиняемого уголовное дело будет слушаться коллегией из трех федеральных судей.

В ночь на 4 июня 2017 года мужчина находился на территории участка № 27, расположенного в СНТ «50 лет Октября» п. Редкино Конаковского района Тверской области, в компании местных жителей и их гостей, совместно с которыми распивал спиртные напитки. Во время ссоры с участниками застолья злоумышленник, вооружившись охотничьим ружьем «Сайга-12С», расстрелял 9 человек, находившихся во дворе и помещениях дома, которые скончались на месте от полученных ранений. Егоров был задержан прибывшими на место сотрудниками полиции.

По существу предъявленного обвинения в окончательной редакции Егоров показал, что признает вину полностью. Материалы уголовного дела насчитывают 14 томов.

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Метки: редкинский стрелок егоров убийство 9 человек
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Комментарии (9)

  • Dobry кrtek 
    Судьба стрелка ясна-пожизненное, однако, немалая "вина" в собственной гибели лежит и на им убиенных. Не стоило оскорблять-унижать человечишку. Издевались от души-вот и прилетела ответка. Да и девка, демонстрировавшая у Малахова вселенское горе немало врала, как выясняется...Любимый ея ей же по репе постукивал от любви же, как сама же поясняла, будучи на другом уже ТВ-шоу...Мелкий у нас народец, продажненький.
P.S. Действия стрелка нельзя понять, но объяснить можно.
    18.08.2017 14:45
    0 | 1

    • horton 
      Да... я тоже это "другое ТВ-шоу" удосужилась посмотреть... "Грязного белья" нашли побольше, чем Малахов...
      18.08.2017 15:04
      0 | 0

      • Proletary 
        Я как всегда все пропустил. Живу впустую.
        18.08.2017 15:22
        0 | 1

        • horton 
          Я бы тоже пропустила, но у меня доча смотрит такое... Пришлось временами составить компанию...
Даже не могу определиться, от чего у меня большее впечатление: от самого шоу, как такового, или от фактов, представленных по делу... В общем - Фу!
          18.08.2017 15:47
          0 | 0

          • Dobry кrtek 
            Особенно мерзка горюющая девка с асимметрично трясущимися ручонками.
            18.08.2017 15:51
            0 | 0

            • Эго 
              Это знаю: "Это подрагивание привело его в восторг. – Ногу! – Закричал он, хватая за рукав Б. Питомника. – Снимайте ногу! Крупным планом! Ля вибрасьен са моле гош этюн гранд синь! (Дрожание его левой икры есть великий признак!)". АБС
А что означают ассиметрично трясущиеся ручонки?
              18.08.2017 15:59
              0 | 0

              • Dobry кrtek 
                Кода не в такт, а вразнобой, ибо девка всё время забывала контролировать содружественность тряски.)
                18.08.2017 16:02
                0 | 0

  • Эго 
    Ни малаховского, ни "другого" шоу не видела. Судя по детальному разбору полетов, эти шоу "посильнее, чем "Фауст" Гете будут".
    18.08.2017 15:53
    0 | 0

    • horton 
      Эго, оставайтесь в неведении как можно дольше... Думаю, Гете со мной бы согласился...
      18.08.2017 16:04
      0 | 0
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