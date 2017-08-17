ЦБ РФ отозвал лицензию у «РИА-банка», работающего в Твери

Центральный Банк России отозвал лицензию у банка «Коммерческий Банк «Русский Инвестиционный Альянс» («РИАБАНК»), который, в том числе, присутствует на тверском рынке. Об этом сообщается 17 августа на сайте регулятора.

Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 августа занимала 334 место в банковской системе Российской Федерации.

"«РИАБАНК» имел неэффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, что привело к появлению значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка выявили полную утрату собственных средств (капитала). При этом бизнес-модель банка не была ориентирована на оказание традиционных банковских услуг — кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиваем и выводом денежных средств за рубеж", - следует из официальной информации ЦБ РФ.

Банк России неоднократно применял в отношении «РИАБАНК» (АО) меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Однако руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

В соответствии с приказом Банка России от 17 августа 2017 № ОД-2324 в «РИАБАНК» (АО) назначена временная администрация до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Операционный офис РИА-банка в Твери находится по адресу д. 1 на Желябова. Офис обслуживает как физических, так и юридических лиц. Как рассказал сотрудник банка корреспонденту ТИА, отзыв лицензии стал для банковских служащих новостью. Собеседник отметил, что тверской офис с сегодняшнего дня работать не будет. Однако на официальном сайте банка никакой информации нет.

Важно для вкладчиков: «РИАБАНК» (АО) — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

РИА-банк стал очередным этапом глобальной банковской чистки. Только в это году отозвана лицензия у "Торгового городского банка" и у банка «Образование».