tvernews.ru
17 августа Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

ЦБ РФ отозвал лицензию у «РИА-банка», работающего в Твери

17 Августа 2017 09:49
Автор:

Центральный Банк России отозвал лицензию у банка «Коммерческий Банк «Русский Инвестиционный Альянс» («РИАБАНК»), который, в том числе, присутствует на тверском рынке. Об этом сообщается 17 августа на сайте регулятора. 

Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 августа занимала 334 место в банковской системе Российской Федерации.

"«РИАБАНК» имел неэффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, что привело к появлению значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка выявили полную утрату собственных средств (капитала). При этом бизнес-модель банка не была ориентирована на оказание традиционных банковских услуг — кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиваем и выводом денежных средств за рубеж", - следует из официальной информации ЦБ РФ.

Банк России неоднократно применял в отношении «РИАБАНК» (АО) меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Однако руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

В соответствии с приказом Банка России от 17 августа 2017 № ОД-2324 в «РИАБАНК» (АО) назначена временная администрация до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Операционный офис РИА-банка в Твери находится по адресу д. 1 на Желябова. Офис обслуживает как физических, так и юридических лиц. Как рассказал сотрудник банка корреспонденту ТИА, отзыв лицензии стал для банковских служащих новостью. Собеседник отметил, что тверской офис с сегодняшнего дня работать не будет.  Однако на официальном сайте банка никакой информации нет. 

Важно для вкладчиков: «РИАБАНК» (АО) — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

РИА-банк стал очередным этапом глобальной банковской чистки. Только в это году отозвана лицензия у "Торгового городского банка" и у банка «Образование»

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: отзыв лицензии у риабанка отозвали лицензию цб рф банковская чистка
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • kudimov 
    О, РИА, РИА, рокот отлива, 
Где же вклады и прежний размах? 
О, РИА, РИА, о, мама миа, 
За деньгами прибуду на днях!
    17.08.2017 10:14
    0 | 1

  • Szpilki 
    Жаль. Самый низкий курс валюты в Твери, что не устраивало банки друзей Сбербанк (Греф), Россхбанк (Ткачев, Патрушев), ВТБ (Костин с его фразой:  "У Владимира Путина нет ни машин, ни денег и он обрек себя на скромную жизнь на весь остаток дней", Силуанов) с заоблачными грабительскими курсами. За это в том числе, скорее всего, и поплатился.
    17.08.2017 10:17
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери сняли клип о разрушенном Речном вокзале

2017-08-13 14:42
182

Дарья Клишина завоевала серебряную медаль Чемпионата мира по лёгкой атлетике

2017-08-12 14:38
54

Теперь мы можем проверить алкоголь на "палёность" с помощью гаджетов

2017-08-16 09:37
51

Тверской предприниматель рассказал, как арендовал помещения в ТЦ «Тандем» и остался без мебели, бизнеса и денег

2017-08-15 12:34
51

Игорь Руденя: Речной вокзал будет восстановлен в историческом виде

2017-08-15 15:03
50

Про работу Мясной лавки гипермаркета

2017-08-16 09:12
47

Золотое серебро

2017-08-12 09:03
47

В Тверской области во время коллективной охоты мужчина застрелил напарника

2017-08-11 13:23
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100