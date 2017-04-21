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ЦБ отозвал лицензию у банка «Образование»

ЦБ отозвал лицензию у банка «Образование» - ТИА
21 Апреля 2017 12:05
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21 апреля Банк России отозвал лицензию у кредитной организации – банк «Образование». В Твери у этого банка было два офиса – на улице Симеоновской и 50 лет Октября. Напомним, проблемы у данного учреждения начались еще в конце марта, о чем ТИА писало. В редакцию позвонила жительница Твери, которая рассказала, что являясь юридическим лицом, не может снять средства с расчетного счёта в банке "Образование". В кредитном учреждении до 5 апреля выдача вкладов была ограничена из-за недостатка наличных средств в кассах.

Как сегодня сообщает на сайте регулятора, проблемы у АКИБ «Образование»  возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. При этом в ходе надзора за деятельностью банка выявлены недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также их «технической» трансформации с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам. Кроме того, «Образование» представлял в Банк России недостоверную финансовую отчетность, не отражавшую фактическую утрату собственных средств (капитала). С учетом этого в действиях руководителей кредитной организации усматриваются признаки ее преднамеренного банкротства.

В целях сокрытия острого дефицита ликвидности банк искусственно ограничивал клиентов в праве распоряжения их денежными средствами. Банк фактически утратил способность выполнять в полном объеме свои обязательства перед кредиторами.

 

Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения.

До настоящего времени руководством и собственниками АКИБ «Образование» не предприняты действенные меры по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у банка лицензии на осуществление банковских операций.

- В связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных кредитной организации соответствующие материалы на основании части 1.2 статьи 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 75.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» будут направлены Банком России в Следственный комитет Российской Федерации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с приказом Банка России от 21.04.2017 № ОД-1056 в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены, - говорится в пресс-релизе ЦБ.

В соответствии с ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

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Метки: ЦБ отозвал лицензию отозвана лицензия банк "образование" образование
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Комментарии (4)

  • arcadi007 
    Изначально казался темной лошадкой. Всё мутно и невнятно. Еще год назад думал закроют.
    21.04.2017 12:29
    0 | 4

  • RSERG 
    Как же теперь студенты стипендию будут получать?
    21.04.2017 13:56
    0 | 1

  • Ferapont 
    Не только студенты. "Образование" по договору с тверским отделением ПФР пенсии доставлял пенсионерам.
    21.04.2017 14:20
    0 | 0

  • 1% 
    нормальный ход - сначала провести докапитализацию (за счет бюджета, естественно), потом привлечь побольше пенсов и других существ с отсутствием критического мышления и ожидаемо всех кинуть. Прикольно, что опять никто ничего заметил)
    21.04.2017 16:15
    0 | 1
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