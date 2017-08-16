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Суд признал незаконным договор между двумя компаниями-клонами ООО «УК ТЖК»

16 Августа 2017 10:53
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Прокуратура Заволжского района Твери по обращению местного жителя проверила две управляющие компании с одинаковыми названиями - ООО «УК ТЖК», которые были зарегистрированы в разное время и с разными ИНН. Оба общества на основании лицензии осуществляют деятельность по управлению многоквартирными домами в Твери.

Установлено, что 30 марта прошлого года ООО «УК «ТЖК» с ООО «УК ТЖК» заключило агентский договор на управление многоквартирными домами и сбор денег с собственников жилья без учёта мнения потребителей жилищно-коммунальных услуг (протоколы общих собраний собственников помещений отсутствуют). Это является нарушением требований гражданского и жилищного законодательства, в связи с чем договор является незаконным. Поэтому прокуратура Заволжского района Твери направила исковое заявление в Заволжский районный суд в интересах собственника одного из многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «ТЖК», о признании указанного агентского договора недействительным с даты его подписания.

Постановлением суда исковое заявление прокурора района удовлетворено. Решение районного суда было обжаловано ответчиком. Однако апелляционная инстанция Тверского областного суда признала принятое решение законным и оставило без изменения.

О том, как работают УК в Твери, как создают фирмы-клоны, нарушая закон, как выводят деньги жителей, читайте в статье ТИА "Как работают управляющие компании в Твери: деньги собрал – обанкротился – открыл новую... А лучше - пять".

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Метки: ООО «УК ТЖК» управляющие компании в твери компании клоны
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