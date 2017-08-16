В Вышнем Волочке вынесли приговор женщине, по чьей вине на пожаре погибли трое её детей

В Вышневолоцком городском суде прошло заседание по уголовному делу в отношении жительницы Вышневолоцкого района, обвиняемой в совершении преступления против жизни и здоровья по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Весной 2016 года гражданка купила жилой дом на ул. Ломоносова, в пос. Красномайский Вышневолоцкого района, где проживала совместно со своим сожителем и тремя несовершеннолетними детьми: 2002, 2006, 2012 годов рождения.

На кухне в доме женщина использовала четырехместный электроудлинитель для подключения СВЧ-печи, холодильника и розжига газовой плиты. Информация о недопустимости использования электроудлинителей, а также подключения этих электроприборов в одну розетку с другими содержится во всех бумажных и электронных версиях инструкций или паспортов изделий.

Как посчитал государственный обвинитель, женщина нарушила правила предосторожности и небрежно относилась к родительским обязанностям. 13 октября прошлого года подсудимая на длительное время покинула дом, оставив несовершеннолетних детей одних на ночь. Гражданский муж в это время находился на работе.

Около 5 часов в доме начался пожар, возгорание случилось именно из-за удлинителя, который просто перегрелся. Кроме того, следы аварийного режима работы эксперты обнаружили на вилке шнура СВЧ-печи и в гнезде четырехместного удлинителя.

В результате пожара погибли дети - они задохнулись в дыму.

Приговором Вышневолоцкого городского суда 30-летняя женщина признана виновной и ей назначено наказание - лишение свободы на 2 года условно.