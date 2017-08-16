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В Вышнем Волочке вынесли приговор женщине, по чьей вине на пожаре погибли трое её детей

В Вышнем Волочке вынесли приговор женщине, по чьей вине на пожаре погибли трое её детей - ТИА
16 Августа 2017 10:32
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В Вышневолоцком городском суде прошло заседание по уголовному делу в отношении жительницы Вышневолоцкого района, обвиняемой в совершении преступления против жизни и здоровья по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Весной 2016 года гражданка купила жилой дом на ул. Ломоносова, в пос. Красномайский Вышневолоцкого района, где проживала совместно со своим сожителем и тремя несовершеннолетними детьми: 2002, 2006, 2012 годов рождения.

На кухне в доме женщина использовала четырехместный электроудлинитель для подключения СВЧ-печи, холодильника и розжига газовой плиты. Информация о недопустимости использования электроудлинителей, а также подключения этих электроприборов в одну розетку с другими содержится во всех бумажных и электронных версиях инструкций или паспортов изделий.

Как посчитал государственный обвинитель, женщина нарушила правила предосторожности и небрежно относилась к родительским обязанностям. 13 октября прошлого года подсудимая на длительное время покинула дом, оставив несовершеннолетних детей одних на ночь. Гражданский муж в это время находился на работе.

Около 5 часов в доме начался пожар, возгорание случилось именно из-за удлинителя, который просто перегрелся. Кроме того, следы аварийного режима работы эксперты обнаружили на вилке шнура СВЧ-печи и в гнезде четырехместного удлинителя.

В результате пожара погибли дети - они задохнулись в дыму.

Приговором Вышневолоцкого городского суда 30-летняя женщина признана виновной и ей назначено наказание - лишение свободы на 2 года условно.

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Метки: трагедия в тверской области на пожаре погибли дети пожар в тверской области пожар гибель на пожаре погибли дети
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Комментарии (3)

  • _Gelsomino_ 
    Вот к чему это? Повесили условку на бедную женщину. Спасибо что не посадили, но теперь ей будет особенно "легко" продолжать жизнь, устраиваться на работу и т.д. А вот смерть троих родных детей не наказание, считает суд. Ничего человеческого в этих мантиях нет. Нелюди.
    16.08.2017 12:49
    0 | 5

  • id1Ray 
    шта? нельзя использовать удлинители? а нафигаж они тогда нужны?
а может государство лучше не будет пускать на наш рынок китайские изделия, сделанные из говна и палок с тонюсенькими проводочками и клеммами, которые греются, оплавляются и горят? будет наконец защищать своих граждан, а не только обирать и наказывать?
    16.08.2017 16:09
    0 | 1

  • pwnw1et9nzvq 
    Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://eta.pe/SlimOn
    16.08.2017 16:37
    0 | 0
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