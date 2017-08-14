Тверская полиция разбирается в конфликте водителей «Тойоты» и большегруза: помимо травматики, был ещё и электрошокер

13 августа в Твери на окружной дороге, недалеко от Мигаловской эстакады, спор между тверским водитилем «Тойоты» и дальнобойщиком из Великого Новгорода закончился стрельбой. Вечером в воскресенье стало известно, что оба водителя объяснялись в полиции. В пресс-службе УМВД по Тверской области ТИА рассказали, что всё-таки не поделили автомобилисты.

- Не поделили дорогу. Один уверяет, что его подрезали, другой уверяет, что он не нарушал правил, а нарушил как раз первый. В общем, у каждого своя правда. Кроме того, водитель Тойоты говорит, что он полез за травматом только после того, как дальнобойщик ударил его электрошокером. Дальнобойшщик же в объяснительной пишет, что он ударил водителя легковушки электрошокером только после выстрела, - рассказал начальник пресс-службы Вадим Левшин.

Кстати, дальнобойщик отделался гематомой, ранение в ногу было непроникающим. Уголовное дело пока не возбуждено, полицейские собирают записи с видеокамер, чтобы выяснить: кто первый, кто второй, кто кого подрезал и кто в итоге виноват.