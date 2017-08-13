tvernews.ru
13 августа Воскресенье :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Водитель «Тойоты», подстреливший дальнобойщика, пришел с повинной

13 Августа 2017 19:04
Автор:

О стрельбе на окружной дороге в Пролетарском районе Твери, недалеко от Мигаловской эстакады, ТИА сообщало ранее. Вечером 13 августа в пресс-службе УМВД по Тверской области ТИА рассказали, что 35-летний тверичанин, стрелявший в 29-летнего дальнобойщика сам пришел в отдел полиции и рассказал о случившемся.

- Водитель легковой иномарки написал объяснительную, свою объяснительную написал и пострадавший водитель большегруза. Другой информации пока нет, следствие разбирается в случившемся, пояснил ТИА сотрудник пресс-службы.

Напомним, ЧП произошло 13 августа, около 12.00 легковая иномарка и большегруз ехали со стороны Старицы в сторону Мигаловской эстакады, на дороге между водителями произошел конфликт. Водители остановились недалеко от Мигаловского моста. Словесной перепалкой спор не закончился, мужчина из легкового автомобиля достал травматический пистолет и выстрелил в ногу водителю фуры, после чего скрылся с места ДТП. Дальнобойщик запомнил номер и марку автомобиля, с его слов, стрелявший скрылся на автомобиле «Тойота Камри». Машина была объявлена в розыск

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: стрельба в Твери ранил дальнобойщика
Смотрите также:
Комментарии (5)

  • Ин окентий 
    Такие психи и идиЙЁты на каждом шагу сплошь и рядом... А если провести тотальный психоневрологический диспансерный осмотр населения? Страшно жить!
    13.08.2017 19:22
    0 | 0

  • Zorkiy 
    Осознал - думал, по головке погладят?! Чистосердечное раскаяние - верный срок...
    13.08.2017 19:23
    0 | 1

    • Uylo_Yobannen 
      Скорее, гражданина "осознали" на чистуху. А может, и правда, дурак.
      13.08.2017 19:27
      0 | 1

  • Lura 
    Скорее - гражданин в сми прочитал, что водитель фуры запомнил номер машины.
    13.08.2017 19:35
    0 | 1

  • Mikhail69 
    Хоспади, кто так пишет? Получается, что выстрелить водителю в ногу всего лишь ДТП? Даже не преступление?
    13.08.2017 19:43
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери обрушилось здание Речного вокзала

2017-08-08 07:17
120

Персонал поликлиники Калининской центральной районной больницы мешал ОНФ проводить анкетирование пациентов

2017-08-07 10:59
86

В Твери сняли клип о разрушенном Речном вокзале

2017-08-13 14:42
62

Опубликовали полную версию видео отдыха Владимира Путина в Тыве

2017-08-07 11:51
59

Утром 8 августа обрушилась ещё одна часть здания Речного вокзала

2017-08-08 13:05
55

Дарья Клишина завоевала серебряную медаль Чемпионата мира по лёгкой атлетике

2017-08-12 14:38
54

Золотое серебро

2017-08-12 09:03
44

Мара Багдасарян будет работать в Тверской городской библиотеке им. А. И. Герцена

2017-08-09 18:31
43

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100