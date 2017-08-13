Водитель «Тойоты», подстреливший дальнобойщика, пришел с повинной

О стрельбе на окружной дороге в Пролетарском районе Твери, недалеко от Мигаловской эстакады, ТИА сообщало ранее. Вечером 13 августа в пресс-службе УМВД по Тверской области ТИА рассказали, что 35-летний тверичанин, стрелявший в 29-летнего дальнобойщика сам пришел в отдел полиции и рассказал о случившемся.

- Водитель легковой иномарки написал объяснительную, свою объяснительную написал и пострадавший водитель большегруза. Другой информации пока нет, следствие разбирается в случившемся, пояснил ТИА сотрудник пресс-службы.

Напомним, ЧП произошло 13 августа, около 12.00 легковая иномарка и большегруз ехали со стороны Старицы в сторону Мигаловской эстакады, на дороге между водителями произошел конфликт. Водители остановились недалеко от Мигаловского моста. Словесной перепалкой спор не закончился, мужчина из легкового автомобиля достал травматический пистолет и выстрелил в ногу водителю фуры, после чего скрылся с места ДТП. Дальнобойщик запомнил номер и марку автомобиля, с его слов, стрелявший скрылся на автомобиле «Тойота Камри». Машина была объявлена в розыск