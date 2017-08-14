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В 2017 году в лесах Тверской области обновят 5000 км противопожарных полос

14 Августа 2017 16:37
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В Тверской области обустроено более 1400 км противопожарных минерализованных полос. Всего в 2017 году в лесах Верхневолжья будет приведено в порядок и обновлено 5000 км защитных противопожарных зон.

На сегодняшний день в Тверской области построено 8 км лесных дорог, предназначенных для охраны от пожаров – это 72,7% от годового плана. Благоустроено 187 зон отдыха граждан. Проведен ряд противопожарных просветительских мероприятий. В апреле-мае Тверская область присоединилась к всероссийской информационной кампании против поджогов сухой растительности «Береги лес!».

Всего с начала пожароопасного сезона, который установлен в Тверской области с 20 апреля, в лесах региона зафиксированы три пожара общей площадью 1,85 гектара – это почти в 12 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Все очаги ликвидированы в день обнаружения.

В Тверской области ведется наземное и авиационное патрулирование, видеомониторинг. Также используются два комплекта беспилотных летательных аппаратов для мониторинга обстановки на торфяниках.

Министерство лесного хозяйства Тверской области напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу. При обнаружении возгорания необходимо сообщить о нем по бесплатным телефонам лесной охраны: региональному 8-800-100-90-25, федеральному 8-800-100-94-00 или по телефону службы спасения 112, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области

 

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Метки: противопожарные полосы пожарная безопасность лесные пожары
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