В Тверской области в 2017 году клещи покусали более 5000 человек

С начала сезона присасывания клещей (на 11.08.2017 г.) в Тверской области зарегистрировано 5328 обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей, в том числе у 1883 детей. Экстренную серопрофилактику получили 1618 человек, в том числе 1359 детей.

За прошедшую неделю в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 182 человека, в том числе 63 ребенка, экстренную серопрофилактику получили 42 человека, в т.ч. 41 ребенок. В тверской области проведены акарицидные обработки на площади более 515га, в том числе более 340 га в летних оздоровительных организациях, сообщает Управление Роспотребнадзора по Тверской области

Что делать, если вас укусил клещ

Во-первых, если клещ сидит под кожей глубоко, то не стоит пытаться вытащить его самостоятельно. Нужно обратиться в травмпункт, где клеща вам удалят врачи специальным пинцетиком. Если вытаскивать его самостоятельно, существует опасность, что будет удалена лишь часть насекомого. Врач же пинцетом как бы выкрутит насекомое из-под кожи.

Если клещ забрался неглубоко, то можно его вынуть самостоятельно.

Шаг второй: насекомое нельзя выбрасывать, а нужно отвезти в санэпидстанцию (расположена на ул. Дарвина), чтобы там определили, заражен ли укусивший вас клещ вирусом клещевого энцефалита. Если нет, то у вас больше нет поводов для беспокойства. Если же да, то в течение 72 часов вы должны сделать прививку - экстренную профилактику клещевого энцефалита - ввести иммуноглобулин против клещевого энцефалита.

Если же вы в течение 72 часов не сделаете эту профилактику по каким-либо причинам, то в таком случае не нужно паниковать, а нужно подождать. Просто не забывайте о том, что вас укусил клещ и вы можете заболеть клещевым энцефалитом. Если спустя 12 - 20 дней после укуса у вас повысилась температура, сильно болит голова, подергиваются мышцы, сознание не ясное, возможна даже потеря сознания, значит, вы заболели и вам нужно срочно обратиться к врачу.