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В Тверской области в 2017 году клещи покусали более 5000 человек

13 Августа 2017 21:17
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С начала сезона присасывания клещей (на 11.08.2017 г.) в Тверской области зарегистрировано 5328 обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей, в том числе у 1883 детей. Экстренную серопрофилактику получили 1618 человек, в том числе 1359 детей.

За прошедшую неделю в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 182 человека,  в том числе 63 ребенка, экстренную серопрофилактику получили  42 человека, в т.ч. 41 ребенок. В тверской области проведены акарицидные обработки на площади более 515га, в том числе более 340 га в летних оздоровительных организациях, сообщает Управление Роспотребнадзора по Тверской области

Что делать, если вас укусил клещ
Во-первых, если клещ сидит под кожей глубоко, то не стоит пытаться вытащить его самостоятельно. Нужно обратиться в травмпункт, где клеща вам удалят врачи специальным пинцетиком. Если вытаскивать его самостоятельно, существует опасность, что будет удалена лишь часть насекомого. Врач же пинцетом как бы выкрутит насекомое из-под кожи.
Если клещ забрался неглубоко, то можно его вынуть самостоятельно.

Шаг второй: насекомое нельзя выбрасывать, а нужно отвезти в санэпидстанцию (расположена на ул. Дарвина), чтобы там определили, заражен ли укусивший вас клещ вирусом клещевого энцефалита. Если нет, то у вас больше нет поводов для беспокойства. Если же да, то в течение 72 часов вы должны сделать прививку - экстренную профилактику клещевого энцефалита - ввести иммуноглобулин против клещевого энцефалита. 

Если же вы в течение 72 часов не сделаете эту профилактику по каким-либо причинам, то в таком случае не нужно паниковать, а нужно подождать. Просто не забывайте о том, что вас укусил клещ и вы можете заболеть клещевым энцефалитом. Если спустя 12 - 20 дней после укуса у вас повысилась температура, сильно болит голова, подергиваются мышцы, сознание не ясное, возможна даже потеря сознания, значит, вы заболели и вам нужно срочно обратиться к врачу.

 

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Метки: клещ укусил клещ
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Комментарии (14)

  • horton 
    )))
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    13.08.2017 21:41
    0 | 0

    • Dobry кrtek 
      Тов. Хортон, поясните алгоритм действий при укусах котами? Надо ли их извлекать пинцетом и переть на освидетельствование? Надо ли проводить серопрофилактику или и так сойдёт? Вы вроде спец в этом деле, не на словах, так сказать, изучали процесс.
      13.08.2017 21:55
      0 | 0

      • horton 
        А вот, кроме шуток... Повезли мы кусачего кота через полторы недели после "инцидента" в ветлечебницу сделать прививку от бешенства (срок прошлой прививки истек). А там уже "про нас" все знают: поступил сигнал из ЦРБ о моем обращении по поводу укуса. И прививку коту делать не стали, поставили на карантин на 10 дней (с момента обращения в ветлечебниц)у! Хотя 10 дней уже прошло и у меня уже все ранения зажили. Во как все запущено! )
        13.08.2017 22:13
        0 | 0

        • Proletary 
          Мало врачам заплатили, небось. Вот они, гады такие, и отомстили.
          13.08.2017 22:56
          0 | 0

          • Dobry кrtek 
            Теперь всё, сепсис трахнет. Раны вскроют, зондами ковырять будут до кости гниющей...
            13.08.2017 23:05
            0 | 0

            • horton 
              Тьфу на Вас! Меня и так ветеринары напугали! Сказали, что бешенство может протекать в скрытой форме! )))
              13.08.2017 23:18
              0 | 0

              • Proletary 
                Это они вас пожалели. Есть хроническое бешенство - вот чего бояться надо. Насчет полового пути передачи пусть Крот расскажет.
                13.08.2017 23:21
                0 | 0

                • Dobry кrtek 
                  Точно. Когда бешеный скрывается-это и есть скрытая форма. Она передаётся также скрытно, при исполнении супружеских обязанностей, то есть через оглаживание...
                  13.08.2017 23:24
                  0 | 0

                • horton 
                  Тьфу на Вас! (пять раз)))))
"Половой путь передачи" от  ̶ ̶К̶р̶о̶т̶а̶  кота?)))
                  13.08.2017 23:25
                  0 | 0

                  • Dobry кrtek 
                    Никому теперь не позволяйте себя оглаживать! Бешенство коварно...
                    13.08.2017 23:29
                    0 | 0

                    • horton 
                      Да... Страшновато теперь со мной... )))
                      13.08.2017 23:38
                      0 | 0

                      • Dobry кrtek 
                        Взбесилась Хортоша в любви
Визжала, царапалась яро
К ней в гости теперь не ходи
Хортоша теперь-не подарок!
                        13.08.2017 23:50
                        0 | 0

                        • horton 
                          Дак это... Я за свою жизню три раза была кошками укушена... Правда, первые два раза обходилось без швов ))
                          13.08.2017 23:58
                          0 | 0

                          • Proletary 
                            А МРТ вы со швами делали?
                            14.08.2017 03:59
                            0 | 0
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