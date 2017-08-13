В Твери водитель иномарки выстрелил в дальнобойщика

ЧП произошло 13 августа, около 12.00 в Пролетарском районе Твери, на окружной дороге. Как пояснили ТИА в пресс-службе УМВД по Тверской области, легковая иномарка и большегруз ехали со стороны Старицы в сторону Мигаловской эстакады, на дороге между водителями произошел конфликт. Водители остановились недалеко от Мигаловского моста. Словесной перепалкой спор не закончился, мужчина из легкового автомобиля достал травматический пистолет и выстрелил в ногу водителю фуры, после чего скрылся с места ДТП. Дальнобойщик запомнил номер и марку автомобиля, с его слов, стрелявший скрылся на автомобиле «Тойота Камри». Машина объявлена в розыск