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В Твери водитель иномарки выстрелил в дальнобойщика

13 Августа 2017 15:14
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ЧП произошло 13 августа, около 12.00 в Пролетарском районе Твери, на окружной дороге. Как пояснили ТИА в пресс-службе УМВД по Тверской области, легковая иномарка и большегруз ехали со стороны Старицы в сторону Мигаловской эстакады, на дороге между водителями произошел конфликт. Водители остановились недалеко от Мигаловского моста. Словесной перепалкой спор не закончился, мужчина из легкового автомобиля достал травматический пистолет и выстрелил в ногу водителю фуры, после чего скрылся с места ДТП. Дальнобойщик запомнил номер и марку автомобиля, с его слов, стрелявший скрылся на автомобиле «Тойота Камри». Машина объявлена в розыск

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Метки: стрельба в Твери выстрелили в дальнобойщика
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Комментарии (11)

  • Beqbmak 
    надо было в голову стрелять что бы память отшибло...
    13.08.2017 15:26
    9 | 2

    • Sedmoy 
      Если это шутка, то не смешная, как по мне.
      13.08.2017 15:32
      0 | 8

      • Dobry кrtek 
        Так ведь Бутерброд-охотник. Чего с них взять...
        13.08.2017 15:34
        0 | 5

        • Кубит 
          Охотник бьет в глаз, чтобы шкурку не испортить, а не по ногам. Тут охранник похоже.
          13.08.2017 16:28
          0 | 2

  • леха мамонтов 
    сто пудово чернота
    13.08.2017 15:37
    2 | 5

    • Кубит 
      Не факт. Лично я чаще встречал нашенских, откуда-нить из Рамешков обычно или подобного населенного пункта.
      13.08.2017 16:31
      0 | 5

  • lisikmobil 
    таких надо по жизненно лишать лицензии и наказывать по всей строгости закона,сейчас дальнобою,завтра еще где  нибудь вздумается.
    13.08.2017 16:20
    2 | 4

    • Saian 
      Че вы сразу на него? От ситуации зависит. Одно дело если это просто гопник который сам ниче сделать не может достал пистолет, другое дело дальнобой с монтировкой вышел и начал крушить все вокруг!!!
Я к примеру тоже всегда вожу ссобой ствол,только боевой. И однажды пришлось в такого гопника который на меня травму направил. Я сразу вызвал скорую и ментов. Был суд, меня полностью оправдали без всяких взяток и подкупов. 
Ьолее того, как мне обяснил мой адвокат, меня оправдали бы даже если я его насмерть застрелил. Прямая угроза жизни моей и сидящих в машине моей жены и ребенка.!!!
      13.08.2017 17:20
      3 | 2

      • lisikmobil 
        да какая ситуация,если в розыск обьявили,а с вами другой случай,да и вы явно не простой люд,если с боевым ходите
        13.08.2017 17:31
        0 | 0

        • Saian 
          в розыск объявили для дачи показаний.
)))поверьте я простой
          13.08.2017 17:48
          1 | 1

  • sad 
    сначала надо разобраться кто виноват..
    13.08.2017 19:12
    0 | 0
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