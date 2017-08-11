Роспотребнадзор предупреждает об угрозе безопасности здоровью туристов, выезжающих в Турцию

На специально открытую «горячую линию » на официальный адрес Роспотребнадзора поступило более 500 обращений россиян с жалобами на ухудшение самочувствия во время отдыха на турецких курортах, случаи заболевания отмечались в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и др. Наибольшее число заболевших – дети до 14 лет.

Роспотребнадзор направил запрос в адрес Министерства здравоохранения Турецкой Республики об эпидемиологической ситуации, до настоящего времени ответ не представлен. Однако уведомление об угрозе безопасности здоровью направлено и получено Ростуризмом.

Очевидно, что речь идёт об энтеровирусе под названием Коксаки, против которого нет вакцины. Вирус передается даже воздушно-капельным путем, выживает в бассейнах и в море. Он дает осложнения на сердце, может спровоцировать асептический менингит. Источником инфекции является только человек — больной или здоровый носитель. Вирус весьма эффективно заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой, пищей.

ТИА уже писало, что в связи с этой инфекцией туристы отказываются от поездок в Турцию