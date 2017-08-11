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Роспотребнадзор предупреждает об угрозе безопасности здоровью туристов, выезжающих в Турцию

11 Августа 2017 18:15
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На специально открытую «горячую линию » на официальный адрес Роспотребнадзора поступило более 500 обращений россиян с жалобами на ухудшение самочувствия во время отдыха на турецких курортах, случаи заболевания отмечались в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и др. Наибольшее число заболевших – дети до 14 лет. 

Роспотребнадзор направил запрос в адрес Министерства здравоохранения Турецкой Республики об эпидемиологической ситуации, до настоящего времени ответ не представлен. Однако уведомление об угрозе безопасности здоровью направлено и получено Ростуризмом.

Очевидно, что речь идёт об энтеровирусе под названием Коксаки, против которого нет вакцины. Вирус передается даже воздушно-капельным путем, выживает в бассейнах и в море. Он дает осложнения на сердце, может спровоцировать асептический менингит.  Источником инфекции является только человек — больной или здоровый носитель. Вирус весьма эффективно заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой, пищей.

ТИА уже писало, что в связи с этой инфекцией туристы отказываются от поездок в Турцию

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Комментарии (1)

  • sad 
    то ж недобор в Сочах и Крымах.. мотив простой, всех вернуть -чтоб капало хоть косвенно, хоть как, в бюджет. да и турки там за помидоры снова переживают, и им пригрозить)
    11.08.2017 19:38
    0 | 1
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