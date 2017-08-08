Тверичане вернулись из Турции с вирусом Коксаки. Туроператоры советуют воздержаться от поездок в страну

На официальном сайте Роспотребнадзора РФ опубликована информация о массовых обращениях-жалобах российских туристов, заболевших во время отдыха в Турции. Речь идёт об энтеровирусе под названием Коксаки. Сейчас количество заразившихся настолько велико, что в пору уже говорить об эпидемии. Кстати, вакцины от инфекции нет.

ТИА удалось найти пострадавших туристов из Твери, которые вернулись из Турции в августе и даже в июле. Симптомы у заразившихся одинаковы: высокая температура, расстройство кишечника и красного цвета сыпь, которая вызывает зуд.

- Причём сыпь выступает на всех участках тела: руках, ногах, спине, ягодицах. Мы отдыхали в Турции в середине июля, в Кемере. Нас было трое взрослых и трое детей разного возраста. Половина из нас заболели. Особенно страдали дети, но мы взяли с собой противовирусные препараты. Сразу же начали принимать после первых же проявившихся симптомов. Через пару дней пришли в норму. Но в отеле были туристы, которым даже пришлось уехать раньше времени. А у кого не было такой возможности, чувствовали себя очень плохо. Отпуск был испорчен, - рассказывает Виктория.

В связи с жалобами клиентов, тверские турфирмы настоятельно советуют отказаться от поездок в Турцию и даже приостановили продажу путёвок.

- У меня, например, восемь человек вернулись из разных отелей с признаками заболевания. Кто заболел через несколько дней, а кто практически перед вылетом обратно. Долечивались уже в России. Конечно, сейчас, в августе, народ продолжается покупать путёвки к морю, но я отговариваю ехать в Турцию, - прокомментировала ситуацию менеджер турфирмы "Колумб".

Судя по сведениям пострадавших туристов, эпидемия вируса Коксаки свирепствует на курортах Кемера, Белека, Сиде и ряда других городов. Чем опасна новая зараза? Вирус передается даже воздушно-капельным путем, выживает в бассейнах и в море. Он дает осложнения на сердце, может спровоцировать асептический менингит. Источником инфекции является только человек — больной или здоровый носитель. Вирус весьма эффективно заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой, пищей.

Роспотребнадзор РФ направил запрос в адрес органов здравоохранения Турецкой Республики об эпидемиологической ситуации, однако до настоящего времени официального ответа так и нет.

В целях профилактики возникновения заболеваний энтеровирусной инфекцией Роспотребнадзор настоятельно рекомендует придерживаться следующих правил:

- соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения с улицы;

- использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду;

- соблюдать температурные условия хранения пищи, употреблять в пищу продукты с известными сроками хранения;

- необходимо тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи;

- ограничивать допуск детей в бассейны до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Для оценки ситуации в Роспотребнадзоре организована работа электронной горячей линии. Обращения принимаются по адресу Guryanova_EA@gsen.ru с пометкой «Турция».

Для организации и проведения необходимых мероприятий следует по возможности указывать в обращении следующие данные:

- период нахождения в Турецкой Республике;

- дата ухудшения самочувствия;

- симптомы заболевания;

- контактные данные (ФИО, если возможно)

- место отдыха, отель;

- дата возвращения в страну (либо предполагаемого возвращения);

- состояние здоровья на момент возвращения (если уже вернулись);

- обращались ли за медпомощью во время отдыха либо по возвращении;

- наименование туроператора;

- наименование страховой компании.