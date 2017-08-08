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Тверичане вернулись из Турции с вирусом Коксаки. Туроператоры советуют воздержаться от поездок в страну

Тверичане вернулись из Турции с вирусом Коксаки. Туроператоры советуют воздержаться от поездок в страну - ТИА
08 Августа 2017 15:17
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На официальном сайте Роспотребнадзора РФ опубликована информация о массовых обращениях-жалобах российских туристов, заболевших во время отдыха в Турции. Речь идёт об энтеровирусе под названием Коксаки. Сейчас количество заразившихся настолько велико, что в пору уже говорить об эпидемии. Кстати, вакцины от инфекции нет.    

ТИА удалось найти пострадавших туристов из Твери, которые вернулись из Турции в августе и даже в июле. Симптомы у заразившихся одинаковы: высокая температура, расстройство кишечника и красного цвета сыпь, которая вызывает зуд.    

- Причём сыпь выступает на всех участках тела: руках, ногах, спине, ягодицах. Мы отдыхали в Турции в середине июля, в Кемере. Нас было трое взрослых и трое детей разного возраста. Половина из нас заболели. Особенно страдали дети, но мы взяли с собой противовирусные препараты. Сразу же начали принимать после первых же проявившихся симптомов. Через пару дней пришли в норму. Но в отеле были туристы, которым даже пришлось уехать раньше времени. А у кого не было такой возможности, чувствовали себя очень плохо. Отпуск был испорчен, - рассказывает Виктория.

В связи с жалобами клиентов, тверские турфирмы настоятельно советуют отказаться от поездок в Турцию и даже приостановили продажу путёвок.

- У меня, например, восемь человек вернулись из разных отелей с признаками заболевания. Кто заболел через несколько дней, а кто практически перед вылетом обратно. Долечивались уже в России. Конечно, сейчас, в августе, народ продолжается покупать путёвки к морю, но я отговариваю ехать в Турцию, - прокомментировала ситуацию менеджер турфирмы "Колумб".

Судя по сведениям пострадавших туристов, эпидемия вируса Коксаки свирепствует на курортах Кемера, Белека, Сиде и ряда других городов. Чем опасна новая зараза? Вирус передается даже воздушно-капельным путем, выживает в бассейнах и в море. Он дает осложнения на сердце, может спровоцировать асептический менингит.  Источником инфекции является только человек — больной или здоровый носитель. Вирус весьма эффективно заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой, пищей.

Роспотребнадзор РФ направил запрос в адрес органов здравоохранения Турецкой Республики об эпидемиологической ситуации, однако до настоящего времени официального ответа так и нет.

В целях профилактики возникновения заболеваний энтеровирусной инфекцией Роспотребнадзор настоятельно рекомендует придерживаться следующих правил:

- соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения с улицы;

- использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду;

- соблюдать температурные условия хранения пищи, употреблять в пищу продукты с известными сроками хранения;

- необходимо тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи;

- ограничивать допуск детей в бассейны до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Для оценки ситуации в Роспотребнадзоре организована работа электронной горячей линии. Обращения принимаются по адресу Guryanova_EA@gsen.ru с пометкой «Турция».

Для организации и проведения необходимых мероприятий следует по возможности указывать в обращении следующие данные:

- период нахождения в Турецкой Республике;
- дата ухудшения самочувствия;
- симптомы заболевания;
- контактные данные (ФИО, если возможно)
- место отдыха, отель;
- дата возвращения в страну (либо предполагаемого возвращения);
- состояние здоровья на момент возвращения (если уже вернулись);
- обращались ли за медпомощью во время отдыха либо по возвращении;
- наименование туроператора;
- наименование страховой компании.      

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Комментарии (8)

  • russs 
    Все - в КрымЪ!
    08.08.2017 15:51
    2 | 5

    • awk555 
      Нах ........ наш Юг!НИКТО ВЕДЬ НЕ ГОВОРИТ ,ЧТО В СОЧИ КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА,А ТУР ПОТОК УПАЛ НА 40%!P.S. - я в Турцию на сентябрь взял путёвку с семьёй,меня ни за каие ......не затащишь к нам!!!!Либо за границу,либо ни куда!!!
      08.08.2017 16:19
      1 | 10

  • kozlik047 
    Хорошая попытка роспотребнадзор, но нет , в Крым и Сочи не загоните.... Всё включено на всё выключено не поменяем.
    08.08.2017 16:19
    1 | 14

  • Mantikora 
    С вирусом Коксаки можно "познакомиться" и на нашем Юге. В газете АИФ про то статья была. Отдыхать ехать надо, просто быть предельно осторожным. Главное, как говориться, соблюдать режим с гигиеною.
    08.08.2017 16:51
    0 | 3

    • Gorev 
      Этот вирус по всему побережью черного моря, что в Турции, что в Болгарии, что в России.
И прям такой упор делают на Турцию, типа не надо туда ездить, там плохо... надо в России за безумные деньги с нулевым сервисом!!!
      08.08.2017 17:03
      0 | 6

  • Paul_Moriarty 
    Курорты Краснодарского края этот надзор проверить не хочет? И сыпь была, и температура, и расстройства...
Ушлепки недоделанные! В Турции все плохо, зато у нас прямо-таки красота!
    08.08.2017 17:06
    0 | 6

  • Motor 
    Слабая и неудачная попытка загнать нас в Крым.
    08.08.2017 17:27
    0 | 6

  • RSERG 
    А не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна!!!!! Хочу на Канары!!!!
    08.08.2017 20:34
    0 | 2
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