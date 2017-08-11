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Тверь присоединится ко Всероссийскому митингу в защиту животных

Тверь присоединится ко Всероссийскому митингу в защиту животных - ТИА
11 Августа 2017 12:17
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Всероссийский митинг в защиту животных пройдёт 16 сентября. Тысячи зоозащитников из десятков городов России, включая Тверь, готовятся  выйти на улицы с требованием  принять закон "Об ответственном обращении с животными", проект которого Госдума не может  рассмотреть уже больше шести лет.

11 сентября стартует Всероссийская акция: в Москве зоозащитники возобновят круглосуточное пикетирование у здания Государственной Думы с самого начала работы осенней сессии, чтобы пришедшие с каникул депутаты вспомнили о своем обещании скорейшего принятия закона.

Проект закона прошел первое чтение в Госдуме еще в 2011 году, и с тех пор он только дополняется и изменяется, но никак не дойдет до второго чтения. В законе должны быть прописаны нормы отлова и содержания бездомных животных, а также наказание за жестокое обращение. По мнению защитников животных, отсутствие законодательства в России  способствует уходу живодеров от ответственности.

Первый митинг против хабаровских живодёрок и в защиту прав животных прошёл в Твери 5 ноября прошлого года. 

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Метки: закон о защите животных митинг зоозащитников
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Комментарии (3)

  • Bonch 
      Горячо поддерживаю!!!
    11.08.2017 12:38
    0 | 2

  • Кубит 
    Лозунг не плох.
Но исполнение...
Напоминает поведение избалованного ребенка - Хочу сейчас!!!
И шлеп на пол, и ногами тынц-тынц.
    11.08.2017 12:47
    2 | 2

  • bae99 
    А митинг, против экспериментов властей над своим народом, тоже  всероссийский будет?
    11.08.2017 14:07
    1 | 2
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