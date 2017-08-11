Тверь присоединится ко Всероссийскому митингу в защиту животных

Всероссийский митинг в защиту животных пройдёт 16 сентября. Тысячи зоозащитников из десятков городов России, включая Тверь, готовятся выйти на улицы с требованием принять закон "Об ответственном обращении с животными", проект которого Госдума не может рассмотреть уже больше шести лет.

11 сентября стартует Всероссийская акция: в Москве зоозащитники возобновят круглосуточное пикетирование у здания Государственной Думы с самого начала работы осенней сессии, чтобы пришедшие с каникул депутаты вспомнили о своем обещании скорейшего принятия закона.

Проект закона прошел первое чтение в Госдуме еще в 2011 году, и с тех пор он только дополняется и изменяется, но никак не дойдет до второго чтения. В законе должны быть прописаны нормы отлова и содержания бездомных животных, а также наказание за жестокое обращение. По мнению защитников животных, отсутствие законодательства в России способствует уходу живодеров от ответственности.

Первый митинг против хабаровских живодёрок и в защиту прав животных прошёл в Твери 5 ноября прошлого года.