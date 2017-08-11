Пропавшая три дня назад 14-летняя девочка сама вернулась домой

В ближайшее время ее опросит сле­дователь с участ­ием зак­онного предс­тавителя. По предварительной информации, все это время девочка была у своей подруги.

Информация о том, что 7 августа 2017 года, около 22:00, ребёнок ушёл от ТЦ "Глобус" и пропал, разлетелась по всему медиапространству. Следователи начали проверку по факту исчезновения прапавшей, правоохранители опрашивали знакомых и родственников ребенка. Как сообщается, девочка неодн­­ократно уходила из дома и спустя вр­емя возвращалась.

10 августа поступило сообщение о том, что пропавшая, к частью, снова вернулась домой.