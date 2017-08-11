Пропавшая три дня назад 14-летняя девочка сама вернулась домой

В ближайшее время ее опросит следователь с участием законного представителя. По предварительной информации, все это время девочка была у своей подруги.
Информация о том, что 7 августа 2017 года, около 22:00, ребёнок ушёл от ТЦ "Глобус" и пропал, разлетелась по всему медиапространству. Следователи начали проверку по факту исчезновения прапавшей, правоохранители опрашивали знакомых и родственников ребенка. Как сообщается, девочка неоднократно уходила из дома и спустя время возвращалась.
10 августа поступило сообщение о том, что пропавшая, к частью, снова вернулась домой.
Комментарии (3)
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Ин окентий
10.08.2017 22:07
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