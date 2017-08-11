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Пропавшая три дня назад 14-летняя девочка сама вернулась домой

Пропавшая три дня назад 14-летняя девочка сама вернулась домой - ТИА
10 Августа 2017 21:33
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В ближайшее время ее опросит сле­дователь с участ­ием зак­онного предс­тавителя. По предварительной информации, все это время девочка была у своей подруги. 

Информация о том, что 7 августа 2017 года, около 22:00, ребёнок ушёл от ТЦ "Глобус" и пропал, разлетелась по всему медиапространству. Следователи начали проверку по факту исчезновения прапавшей, правоохранители опрашивали знакомых и родственников ребенка. Как сообщается, девочка неодн­­ократно уходила из дома и спустя вр­емя возвращалась.

10 августа поступило сообщение о том, что пропавшая, к частью, снова вернулась домой. 

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Метки: пропавшая девочка вернулась пропал ребенок отряд сова найден жив
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Комментарии (3)

  • ЧЕПАЕВ 
    Начпокалась?
    10.08.2017 21:57
    1 | 2

    • comarwlad 
      Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  -  http://vkk.me/nicoden
      11.08.2017 00:02
      0 | 0

  • Ин окентий 
    Проклятый глобус...
Сжечь на...й!
    10.08.2017 22:07
    1 | 3
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