В Твери пропала 14-летняя девочка

Тверской поисково-спасательный отряд "Сова" сообщает, что 14-летняяя девочка 7 августа 2017 года около 22:00 ушла от ТЦ "Глобус" в Твери и пропала.

Приметы: на вид 15 лет, худощавое телосложение, рост 165 см, светлые волосы до плеч, концы выкрашены в синий цвет.

Региональный следственный комитет начал проверку по факту исчезноваения 14-летней девочки. Установлено, что девочка и ранее покидала место своего жительства, однако всегда возвращалась.