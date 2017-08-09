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В Твери пропала 14-летняя девочка

09 Августа 2017 18:14
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Тверской поисково-спасательный отряд "Сова" сообщает, что 14-летняяя девочка 7 августа 2017 года около 22:00 ушла от ТЦ "Глобус" в Твери и пропала.

Приметы: на вид 15 лет, худощавое телосложение, рост 165 см, светлые волосы до плеч, концы выкрашены в синий цвет.

Региональный следственный комитет начал проверку по факту исчезноваения 14-летней девочки. Установлено, что девочка и ранее покидала место своего жительства, однако всегда возвращалась.

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Метки: пропал подросток тверь поиски ребенка
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Комментарии (4)

  • russs 
    Да закройте уже этот бермудский Глобус!
    09.08.2017 21:03
    0 | 1

  • RSERG 
    В Глобусе искали?
    09.08.2017 21:04
    0 | 1

  • hell 
    Мда... дай Бог, шоб нашлась быстренько... а в общем, заманали эти малолетки скакать, а весь город и все службы их искать, - потеряшки, мать их...
    09.08.2017 21:19
    0 | 2

  • Dobriy Doctor 
    Как сообщает "Твериград", эта девочка уже пропадала 15 мая 2017 года. "Глобус" тут не причем. Но все равно... пусть найдется!
    09.08.2017 22:17
    0 | 0
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