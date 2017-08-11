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По факту госпитализации пострадавшего из-за хлопка газа ребёнка проводится проверка

10 Августа 2017 19:29
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Напомним, 10 августа 2017 года в 16:55 в МЧС поступила информация, что в частном доме, расположенном в деревне Пятницкое Торопецкого района Тверской области, произошел хлопок бытового газа, а именно – утечка газа из газового водонагревателя в ванной комнате. По информации МЧС пострадал мальчик 2004 года рождения, которого с ожогами госпитализировали в больницу.

По данному факту западнодвинские следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Метки: хлопок газа пострадал ребенок. мчс по тверской области следственный комитет
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Комментарии (7)

  • Lura 
    Хрень не мыслимая, газовая колонка висела в комнате купальной?
    10.08.2017 20:08
    0 | 0

    • horton 
      Лура, Вы как с Луны )
      10.08.2017 20:53
      0 | 1

      • Lura 
        Откуда свалился, оттуда и есть.
        10.08.2017 20:58
        0 | 0

    • tutsi 
      Далеки Вы от жизни
      10.08.2017 21:28
      0 | 1

      • Lura 
        Это верно, живем после смерти.
        10.08.2017 21:33
        0 | 0

    • comarwlad 
      Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  -  http://vkk.me/nicoden
      11.08.2017 00:02
      0 | 0

  • VladislaV 
    А что, в русском языке слова хлопок и взрыв теперь синонимы?
    10.08.2017 21:52
    0 | 0
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