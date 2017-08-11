По факту госпитализации пострадавшего из-за хлопка газа ребёнка проводится проверка

Напомним, 10 августа 2017 года в 16:55 в МЧС поступила информация, что в частном доме, расположенном в деревне Пятницкое Торопецкого района Тверской области, произошел хлопок бытового газа, а именно – утечка газа из газового водонагревателя в ванной комнате. По информации МЧС пострадал мальчик 2004 года рождения, которого с ожогами госпитализировали в больницу.

По данному факту западнодвинские следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.