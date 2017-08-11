В Тверской области при хлопке бытового газа пострадал 13-летний мальчик

10 августа в 16:55 в оперативную дежурную часть МЧС России по Тверской области поступила информация, что в Торопецком районе в деревне Пятницкое произошел хлопок, предположительно, бытового газа.

Мальчик 2004 года рождения получил ожоги, его госитализировали в местную ЦРБ. Дом не разрушен, повреждено окно. Произошла утечка газа из водонагревателя, находящегося в ванной комнате, сообщает МЧС России по Тверской области