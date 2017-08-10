В «расстрельном» министерстве промышленности и торговли вновь сменился руководитель

Руководит реорганизованным министерством теперь Шитов Алексей Леонидович, ещё недавно заместитель министра. Это уже третий руководитель министерства за последний месяц.
Евгений Вожакин возглавил новое министерство промышленности и информационных технологий в 2013 году, покинув руководящую должность на Тверском вагоностроительном заводе. Пока что в истории министерства он самый его «долгий руководитель. 10 июля 2017 года распоряжением губернатора Игоря Рудени Евгений Вожакин был освобожден от должности, проработав четыре года.
С 10 июля исполнять обязанности руководителя министерства начал Дмитрий Владимирович Танков, бывший первый заместитель министра. Но руководил им всего месяц.
За это время министерство промышленности и информационных технологий Тверской области было преобразовано в Министерство промышленности и торговли и забрало себе у Минэкономразвития функцию регулирования торговой деятельности на территории Тверской области.
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