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Ответ жителям Затверецкого бульвара: "устройство искусственных неровностей не целесообразно"

Ответ жителям Затверецкого бульвара: "устройство искусственных неровностей не целесообразно" - ТИА
10 Августа 2017 13:14
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Фоторепортаж

В июле ТИА писало о проблемах Затверецкого бульвара в Твери: жители всерьёз опасаются за свои жизнь и здоровье, поскольку по дороге, не имеющей тротуаров и обустроенных обочин, в часы пик потоком едут фуры и легковушки, а по вечерам и ночам лихачат гонщики, не обращая внимания на знаки ограничения скорости.

Мечта затверечно-бульварных жителей – хотя бы установить на дороге несколько «лежачих полицейских», чтобы снизить скорость автомобилей, а в идеале – построить тротуар или проложить пешеходную дорожку.

Однако, судя по ответу на официальный запрос в Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Твери, ничего Затверецкому бульвару в плане благоустройства и безопасности "не светит": знаки установили - и этого достаточно, а "лежачие полицейские" будут противоречить нормативам.

Ответ:

" Специалистами Департамента неоднократно осуществлялся выезд на место в целях проработки вопроса устройства искусственных дорожных неровностей на данном участке улично-дорожной сети.

По результату проведённого обследования устройство искусственных неровностей на Затверецком бульваре в настоящее время не целесообразно и будет противоречить требованиям нормативных документов в области безопасности дорожного движения".   

Администрация Заволжского района на запрос сообщила, что содержание автомобильных дорог не в её компетенции, а полномочиями обладает только выше указанный департамент.

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Метки: затверецкий бульвар лежачие полицейские безопасность на дороге дороги в твери жалоба на дорогу
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Комментарии (8)

  • BARBAdos 
    видать ответчик не особо запаривался над ответом, посчитав, что холопам и такого будет достаточно...

Почему нецелесообразно? Каким нормативным документам противоречит? Просителю надо брать данный документ в зубы и идтить на поклон в прокуратуру - это не ответ, а простая отписка...
    10.08.2017 13:47
    0 | 3

    • pitj 
      Я не из органов власти, но если Вам интересно приведу излечения из соответствующего ГОСТа.

6 Правила применения искусственных неровностей
6.1 ИН устраивают на дорогах с асфальтобетонными и цементобетонными покрытиями на участках с искусственным освещением.
6.2 ИН устраивают за 10-15 м до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений.
ИН допускается устраивать на основе анализа причин аварийности на конкретных участках дорог с учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий:
- в начале опасного участка перед детскими и юношескими учреждениями, детскими площадками, местами массового отдыха, стадионами, вокзалами, магазинами и другими объектами массовой концентрации пешеходов, на транспортно-пешеходных и пешеходно-транспортных магистральных улицах районного значения, на дорогах и улицах местного значения, на парковых дорогах и проездах [1];
- перед опасными участками дорог, на которых введено ограничение скорости движения до 40 км/ч и менее, установленное знаками 3.24 "Ограничение максимальной скорости", 5.3.1 "Зона с ограничением максимальной скорости", 5.21 "Жилая зона";
- перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной видимостью транспортных средств, приближающихся по пересекаемой дороге, на расстоянии от 30 до 50 м до знака 2.5 "Движение без остановки запрещено";
- по всей зоне действия знака 1.23 "Дети" через 50 м друг от друга. 
6.3 Не допускается устраивать ИН в следующих случаях:
- на дорогах федерального значения;
- на дорогах регионального значения с числом полос движения 4 и более (кроме участков, проходящих по территории городов и населенных пунктов с числом жителей более 1000 человек);
- на остановочных площадках общественного транспорта или соседних с ними полосах движения и отгонах уширений проезжей части;
- на мостах, путепроводах, эстакадах, в транспортных тоннелях и проездах под мостами;
- на расстоянии менее 100 м от железнодорожных переездов;
- на магистральных дорогах скоростного движения в городах и магистральных улицах общегородского значения непрерывного движения [1];
- на подъездах к больницам, станциям скорой медицинской помощи, пожарным станциям, автобусным и троллейбусным паркам, гаражам и площадкам для стоянки автомобилей аварийных служб и другим объектам сосредоточения специальных транспортных средств;
- над смотровыми колодцами подземных коммуникаций.

Какими нормами руководствовалось лицо, подготавливающее ответ можете попробовать уточнить, связавшись с исполнителем, телефон в письме указан.
      10.08.2017 15:51
      0 | 0

    • Добрая Мышь 
      таких отписок у меня уже за 2 года не представляете сколько скопилось.. и прокуратура тоже задействована. Согласно изменениям в ГОСТЫ действительно необходимо, чтобы у нас на улице, извините, регулярно люди под машинами гибли. Администрация не может пойти на встречу жителям, т.к при аварии( когда очередной гонщик на лежаке на скорости подпрыгнет да перевернется)  возможно потерпевший обратится в суд и привлечет эту самую администрацию к ответу. на данный момент после обсуждения этого вопроса у Пашедко В.Г. было принято решение об проведении эксперимента  - сделать бульвар односторонним. так что те, кто у нас гость - смотрите на знаки, может все поменяться
      10.08.2017 16:14
      0 | 0

  • леха мамонтов 
    ответ с параллельного мира
    10.08.2017 13:57
    0 | 0

  • Tverich 
    Лавров.jpg
    10.08.2017 14:26
    0 | 2

  • RSERG 
    Как то  странный ответ. На 1-й Новозаводской наложили этих лежачих полицейских чуть ли ни на каждом перекрестке. На 2-й Новозаводской поставили знак "дворовая территория"? а на бульваре не целесообразно.  Видно ни кто из чиновников  там не живет.
    10.08.2017 15:06
    0 | 0

  • id1Ray 
    ну все правильно ответили, ремонт основной дороги "закончен"(правда там асфальт проваливается уже), движение по этой узкой дорожке стало меньше.
а вообще там бы расчистить от бурьяна хоть одну сторону и тротуар бы нормальный сделать, ходить там действительно негде, и лежачие ничем бы не помогли.
    10.08.2017 15:30
    0 | 1

    • Добрая Мышь 
      очистили нам бульвар от Туполева до дурмановского, больше нельзя по генплану
      10.08.2017 16:16
      0 | 0
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