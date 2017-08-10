Ответ жителям Затверецкого бульвара: "устройство искусственных неровностей не целесообразно"

В июле ТИА писало о проблемах Затверецкого бульвара в Твери: жители всерьёз опасаются за свои жизнь и здоровье, поскольку по дороге, не имеющей тротуаров и обустроенных обочин, в часы пик потоком едут фуры и легковушки, а по вечерам и ночам лихачат гонщики, не обращая внимания на знаки ограничения скорости.

Мечта затверечно-бульварных жителей – хотя бы установить на дороге несколько «лежачих полицейских», чтобы снизить скорость автомобилей, а в идеале – построить тротуар или проложить пешеходную дорожку.

Однако, судя по ответу на официальный запрос в Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Твери, ничего Затверецкому бульвару в плане благоустройства и безопасности "не светит": знаки установили - и этого достаточно, а "лежачие полицейские" будут противоречить нормативам.

Ответ:

" Специалистами Департамента неоднократно осуществлялся выезд на место в целях проработки вопроса устройства искусственных дорожных неровностей на данном участке улично-дорожной сети.

По результату проведённого обследования устройство искусственных неровностей на Затверецком бульваре в настоящее время не целесообразно и будет противоречить требованиям нормативных документов в области безопасности дорожного движения".

Администрация Заволжского района на запрос сообщила, что содержание автомобильных дорог не в её компетенции, а полномочиями обладает только выше указанный департамент.