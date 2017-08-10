Читатели ТИА делятся архивными фотографиями Речного вокзала

Накануне ТИА объявило своеобразную акцию "Доброй воли": мы попросили наших читателей прислать нам фотографии Речного вокзала из семейных архивов. И вот уже есть первые участники.
Мы благодарим читателей, приславших материалы, и ждём новых.
26.07.2009 г. Прогулка с однокласниками. Фото из архива Прилуцкой О.И.
Ирина Кис прислала фото Речного вокзала в тот момент, когда в здании хотели сделать культурный центр под управлением Марата Гельмана. "Мы просто гуляли и проходили мимо в тот день", - пишет Ирина.
Следующее фото из семейного архива прислал Борис Чибисов. Это 1952 год.
Михаил Фролов запечатлел Речной вокзал во время "большой воды" в 2013 году.
Уважаемые читатели ТИА! Мы предлагаем вам поделиться своими маленькими историями, связанными с Речным вокзалом, а главное – своими фотографиями из семейных архивов. Наверняка у очень многих тверичан найдутся такие фото. Присылайте материалы нам на почту info@tvernews.ru
, не забудьте указать дату, когда был сделан снимок, или хотя бы приблизительно год. И конечно, нам интересны ваши рассказы.
Комментарии (5)
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arcadi007
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10.08.2017 15:57
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