Читатели ТИА делятся архивными фотографиями Речного вокзала

Накануне ТИА объявило своеобразную акцию "Доброй воли": мы попросили наших читателей прислать нам фотографии Речного вокзала из семейных архивов. И вот уже есть первые участники.

Мы благодарим читателей, приславших материалы, и ждём новых.

26.07.2009 г. Прогулка с однокласниками. Фото из архива Прилуцкой О.И.

Ирина Кис прислала фото Речного вокзала в тот момент, когда в здании хотели сделать культурный центр под управлением Марата Гельмана. "Мы просто гуляли и проходили мимо в тот день", - пишет Ирина.

Следующее фото из семейного архива прислал Борис Чибисов. Это 1952 год.

Михаил Фролов запечатлел Речной вокзал во время "большой воды" в 2013 году.