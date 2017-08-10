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Читатели ТИА делятся архивными фотографиями Речного вокзала

Читатели ТИА делятся архивными фотографиями Речного вокзала - ТИА
10 Августа 2017 13:05
Автор:

Фоторепортаж

Накануне ТИА объявило своеобразную акцию "Доброй воли": мы попросили наших читателей прислать нам фотографии Речного вокзала из семейных архивов. И вот уже есть первые участники.
Мы благодарим читателей, приславших материалы, и ждём новых. 

26.07.2009 г. Прогулка с однокласниками. Фото из архива Прилуцкой О.И.

Ирина Кис прислала фото Речного вокзала в тот момент, когда в здании хотели сделать культурный центр под управлением Марата Гельмана. "Мы просто гуляли и проходили мимо в тот день", - пишет Ирина. 
 
 
Следующее фото из семейного архива прислал Борис Чибисов. Это 1952 год.
 
 
 
Михаил Фролов запечатлел Речной вокзал во время "большой воды" в 2013 году.
 
 
Уважаемые читатели ТИА! Мы предлагаем вам поделиться своими маленькими историями, связанными с Речным вокзалом, а главное – своими фотографиями из семейных архивов. Наверняка у очень многих тверичан найдутся такие фото. Присылайте материалы нам на почту info@tvernews.ru, не забудьте указать дату, когда был сделан снимок, или хотя бы приблизительно год. И конечно, нам интересны ваши рассказы.
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Метки: речной вокзал фотографии речного вокзала тиа
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Комментарии (5)

  • TVERSKOY_SK 
    Фото 2013 года.
    Прикрепленные изображения:
    10.08.2017 13:16
    0 | 2

  • dsmile 
    Такими темпами скоро будем собирать фотографии всего города...
    10.08.2017 14:11
    0 | 4

  • arcadi007 
    Весна 2017.
    Прикрепленные изображения:
    10.08.2017 15:49
    0 | 0

  • arcadi007 
    2013
    Прикрепленные изображения:
    10.08.2017 15:52
    0 | 0

  • arcadi007 
    2001
    Прикрепленные изображения:
    10.08.2017 15:57
    0 | 0
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