ТИА просит читателей поделиться фотографиями Речного вокзала из семейных архивов

Можно по-разному оценивать то, что случилось с Речным вокзалом, рассуждать о том, кто виноват в его гибели, гадать о дальнейшей судьбе. Сейчас можно с уверенностью сказать только одно - такого второго здания в Твери уже больше не будет. А ведь для очень многих горожан нескольких поколений Речной вокзал в разное время олицетворял своё, с ним связано много воспоминаний, событий.

Уважаемые читатели ТИА! Мы предлагаем вам поделиться своими маленькими историями, связанными с Речным вокзалом, а главное – своими фотографиями из семейных архивов. Наверняка у очень многих тверичан найдутся такие фото. Присылайте материалы нам на почту info@tvernews.ru, не забудьте указать дату, когда был сделан снимок, или хотя бы приблизительно год. И конечно, нам интересы ваши рассказы.

Мы очень надеемся на ваши отзывы. Это не конкурс. Хотя мы помним, какие замечательные истории и ретро- фотографии присылали участники нашего проекта "Из Калинин в Тверь". К примеру, Татьяна Бесконечная поделилась фото Речного вокзала (1954-56гг.), Ольга Быкова.