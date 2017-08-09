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ТИА просит читателей поделиться фотографиями Речного вокзала из семейных архивов

ТИА просит читателей поделиться фотографиями Речного вокзала из семейных архивов - ТИА
09 Августа 2017 16:08
Автор:

Фоторепортаж

Можно по-разному оценивать то, что случилось с Речным вокзалом, рассуждать о том, кто виноват в его гибели, гадать о дальнейшей судьбе. Сейчас можно с уверенностью сказать только одно -  такого второго здания в Твери уже больше не будет. А ведь для очень многих горожан нескольких поколений Речной вокзал в разное время олицетворял своё, с ним связано много воспоминаний, событий.

Уважаемые читатели ТИА! Мы предлагаем вам поделиться своими маленькими историями, связанными с Речным вокзалом, а главное – своими фотографиями из семейных архивов. Наверняка у очень многих тверичан найдутся такие фото. Присылайте материалы нам на почту info@tvernews.ru, не забудьте указать дату, когда был сделан снимок, или хотя бы приблизительно год. И конечно, нам интересы ваши рассказы.    

Мы очень надеемся на ваши отзывы. Это не конкурс. Хотя мы помним, какие замечательные истории и ретро- фотографии присылали участники нашего проекта "Из Калинин в Тверь". К примеру, Татьяна Бесконечная поделилась фото Речного вокзала (1954-56гг.), Ольга Быкова.

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Метки: речной вокзал фотографии речного вокзала тиа
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Комментарии (15)

  • zilberman 
    Хочу встречно попросить ТИА сделать журналистские запросы и поинтересоваться, кто понесет за случившееся ответственность, а самое главное, какую?
    09.08.2017 16:46
    0 | 15

    • BARBAdos 
      Здание разрушалось вследствие отрицательного воздействия на него природных явлений - дождь, снег, ветер, перепады температур. Вы Бога хотите к ответственности привлечь и наказать?
      09.08.2017 17:11
      8 | 2

      • Companero 
        Смешно. А 60 лет до этого оно под колпаком что ли стояло?
        09.08.2017 17:17
        0 | 11

        • zilberman 
          Речной вокзал был принят в эксплуатацию  8 августа 1938 года. Поэтому не 60 а 79. Что характерно, рухнул он тоже восьмого августа. Кто то очень любит магию чисел.
          09.08.2017 17:55
          0 | 5

          • Companero 
            60 лет (минимум) он был в хорошем, пригодном для эксплуатации состоянии. Последние годы - в аварийном. Я об этом.
            09.08.2017 18:51
            0 | 2

      • zilberman 
        Речной вокзал когда то любил подчеркнуть свое название обнимаясь с Волгой чуть ли не через каждую весну. Однако, это никак не мешало ему подсохнуть за недельку и к началу навигации быть готовым к приему пассажиров. 
Лживые заключения лицемерных "экспертов" написанные только ради того, чтобы прикрыть задницы заказчиков этих "экспертиз", не имеют ничего общего с реальным положением дел. Он отлично держался без серьезных ремонтов даже после регулярных подтоплений. Принимая во внимание этот факт, можно с некоторой степенью уверенности говорить о том, что символ города был уничтожен умышленно и преднамеренно. Вопросов все еще остается ОЧЕНЬ много. 
Например, каким образом, и на каком основании в речном вокзале на момент обрушения стен оказалась банда гопников из ЧОП с говорящим названием "Радонеж".
        Прикрепленные изображения:
        09.08.2017 17:42
        1 | 3

        • Alx 
          Расмотрим ситуацию на примере. Допустим пациент постоянно бухал, но пока был молодой, это не бросалось в глаза. Потом больной начал стареть, от бухла постепенно начали отказывать органы. Потом больной состарился и помер. Вопрос: виноваты ли в его смерти "лживые заключения лицемерных врачей", которые не смогли его спасти, или все же причина в чем-то другом?
          09.08.2017 17:52
          0 | 3

          • zilberman 
            Учитывая что врачам были доступны технологии замены любого органа на новый в любой момент времени вплоть до последних дней жизни пациента, эти врачи несомненно подонки и уголовники.
            09.08.2017 18:14
            1 | 3

      • Житель подземелья 
        Здание разрушалось вследствие бесхозяйственности, а уже это привело к воздействию указанных Вами факторов. Любое инженерное сооружение нуждается не только в постройке, но и в уходе в процессе эксплуатации. Второй наглядный пример из города - Морозовские казармы. Ну и как еще один вариант - Старый мост, хотя там пока все еще не так плачевно.
        09.08.2017 18:11
        0 | 7

  • Krikri 
    Да сразу собирать фотографии "Отроч монастыря", для будущего новодела РПЦ....
    09.08.2017 16:56
    1 | 6

  • Valter 
    Зачем строить новую детскую областную больницу? Отреставрируйте здание речного и пусть там будет больница!
    09.08.2017 17:15
    3 | 6

  • CHRB 
    Печальная судьба, как у главной героини. Концовка снята на нашем Речном вокзале...
    Прикрепленные изображения:
    Прикрепленные видео:
    Фильм Чучело
    09.08.2017 19:08
    0 | 2

    • lesorub 
      Основные сьёмки были в здании ОДБ. У него тоже печальная судьба.
      09.08.2017 19:51
      0 | 1

  • konbur 
    http://www.tversvod.ru/event453/
    09.08.2017 21:04
    0 | 1

    • q1w2e3qaz 
      весьма интересный текст, тоже рекомендую
      09.08.2017 23:16
      0 | 0
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